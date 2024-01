50enne denunciato dai Carabinieri di Castelvetrano per spaccio

CASTELVETRANO – I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno denunciato un uomo classe ‘73 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, sottoposto a controllo dei documenti di guida durante un posto di blocco, sarebbe subito apparso nervoso e poco lucido tanto da indurre i militari operanti all’esecuzione di una perquisizione personale e veicolare. All’esito dell’attività sarebbe stato trovato in possesso di oltre 20 grammi di cocaina e più di 2000 euro in contanti presumibile provento dell’attività di spaccio. La perquisizione sarebbe stata estesa anche al domicilio e al posto di lavoro del soggetto con l’ulteriore rinvenimento di più di 2 grammi di cocaina.

Tutto lo stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati dai Carabinieri.