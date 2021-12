ERICE – La sesta edizione di Zampogne dal Mondo a Erice è una festa di affetto nel ricordo di Luciano Sarda, anima organizzativa della rassegna. I figli Valentina e Salvatore, per il gruppo folk ciociaro Valle di Comino, hanno voluto portare avanti l’evento malgrado la commozione per la scomparsa del padre e hanno lavorato alacremente […]

ERICE – La sesta edizione di Zampogne dal Mondo a Erice è una festa di affetto nel ricordo di Luciano Sarda, anima organizzativa della rassegna. I figli Valentina e Salvatore, per il gruppo folk ciociaro Valle di Comino, hanno voluto portare avanti l’evento malgrado la commozione per la scomparsa del padre e hanno lavorato alacremente nel mettere su un programma di altissima qualità. Saranno presenti i gruppi:Kapela “Rej” dalla Bielorussia, Remusmus dalla Spagna, Nodas Antigas dalla Sardegna, Gli Zampognari di Monreale dalla Sicilia, Il Gruppo Folk Valle di Comino dal Lazio.

Si comincia domani sabato 11 dicembre, alle ore 10.30, presso l’aula consiliare del municipio a Erice, con la presentazione della rassegna. Poi, per tutta la giornata, i visitatori potranno godere di musica itinerante per i vicoli, le vie e le piazze. Alle 18.00, nella piazza centrale, concerto dei gruppi partecipanti. Domenica 12 dicembre, dalle 11.00 alle 15.30, si continua con le esibizioni itineranti e alle 18.00 il grande concerto con tutti gli zampognari nella Chiesa di San Martino, presentato da Vittoria Abbenante. Nel corso della serata l’esibizione di un giovanissimo zampognaro siciliano che suonerà la zampogna insieme al nonno e al padre, tramandando una tradizione davvero secolare.

L’evento finale sarà trasmesso nei giorni successivi sull’emittente televisiva Telesud sui canali 118 e 518 del digitale terrestre in full hd.

“Per il folklore non esistono frontiere e non si sentono difficoltà di lingua, un ballo, un canto, una musica, sono le lingue migliori”, con queste parole di Luciano Sarda si ritrovano le ragioni più profonde di Zampogne dal Mondo.

L’edizione 2021 di Zampogne dal Mondo ricorderà con grande affetto Luciano Sarda, che si è spento l’11 marzo 2020. Ideatore e anima del Festival della Zampogna a Erice. Il suo spirito di iniziativa, le sue mille idee, i numerosi contatti nel mondo. Grazie al suo prezioso contributo “Zampogne dal Mondo” è diventato una nota, una melodia, un costume ed un sorriso curioso di uno spettatore.

Luciano Sarda era strettamente legato a Erice perché oltre ad essere una località nella quale perseguiva la sua passione per il folklore e le tradizioni popolari, è qui che ha conosciuto Giusy: la donna della sua vita, con la quale ha poi creato una famiglia e due figli. Ha dedicato la sua intera vita alla riscoperta e salvaguardia delle tradizioni popolari, dei balli, dei canti e degli strumenti antichi. 54 anni di attività spesa nel Folklore come passione viscerale, 54 anni di progetti, tournée, convegni, spettacoli e manifestazione di ogni genere, comunque nell’ambito folklorico. La sua famiglia sta facendo tutto il possibile per tenere vive tutte le attività di cui lui si occupava: suo figlio Salvatore, diventato presidente del Gruppo Folk “Valle di Comino”, sua figlia Valentina, Vicepresidente, e sua moglie Giusy, che supporta i suoi figli in tutto e per tutto. La sua famiglia è stato il fulcro per l’organizzazione di questa sesta edizione.

Zampogne dal Mondo è organizzato dal Comune di Erice e dalla Fondazione EriceArte, con il sostegno dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e la collaborazione del “Gruppo Folk Valle di Comino” e “La Montagna del Signore”.

Il presente programma potrà subire variazioni per cause meteorologiche o per cause non dipendenti dalla nostra volontà. L’ingresso è contingentato, fino ad esaurimento dei posti a disposizione, nel rispetto delle normative anti Covid 19 vigenti.

Programma di Zampogne dal Mondo

Sabato 11 dicembre

Aula Consiliare ore 10:30

Apertura ufficiale della rassegna e presentazione dei gruppi

Per le vie di Erice ore 11:00 e ore 15:30

Esibizioni itineranti

Piazza della Loggia ore 18.30

Concerti in piazza

Domenica 12 dicembre

Per le vie di Erice ore 11:00 e ore 15:30

Esibizioni itineranti

Chiesa di San Martino ore 18.30

“Zampogne, Gaite, Ciaramelle & Cornamuse…”

Rassegna con esibizione di tutti i gruppi

Presenta Vittoria Abbenante