Presentata ufficialmente la candidatura a sindaco di Petrosino di Roberto Angileri

PETROSINO – È stata presentata ufficialmente stamattina (13 aprile) nel corso di una conferenza stampa, la candidatura a sindaco del Comune di Petrosino di Roberto Angileri a guida della lista civica “Petrosino BeneComune”. Un progetto che nasce dal serio e responsabile confronto fra uomini e donne della società civile, forze politiche, civiche, produttive e associative di Petrosino che condividono, e allo stesso tempo li accomuna, un bagaglio di valori e di progettualità sempre in movimento. Un BeneComune che sintetizziamo in due semplici e chiare parole: continuità e rinnovamento. Continuità perché “Petrosino BeneComune” vuole mantenere, appunto, i valori, le idee, il miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza e il dinamismo delle opere realizzate nel corso di ben dieci anni.

Riteniamo pertanto sia un carico preziosissimo da non disperdere, accumulato con diligenza, onestà e impegno grazie all’operosità del nostro primo cittadino petrosileno Gaspare Giacalone, al lavoro di squadra degli assessori e dei consiglieri comunali del gruppo Cambia Petrosino, un gruppo che nell’unità trova la sua virtù a sostegno di questo nuovo progetto. “Petrosino BeneComune” è anche rinnovamento: questo progetto civico si apre in maniera determinante a forze giovani, associative, imprenditoriali e anche politiche fra cui il Partito Democratico e il Movimento Liberi che hanno all’unisono l’obiettivo e la finalità di riuscire a mantenere quanto realizzato finora, con l’impegno, a partire dall’immediato futuro, della valorizzazione di un progetto a lungo termine con lo scopo di migliorare e aggiungere nuovi servizi e opere pubbliche.

Il gruppo Cambia Petrosino con “Petrosino BeneComune” consegna il timone a Roberto Angileri, 50 anni, sposato e padre di tre figli, militare della Guardia di Finanza, già Assessore per le Attività Produttive, Ecologia e Ambiente. Eccellente amministratore, la figura di Roberto Angileri rappresenta l’occasione di amministrare Petrosino ancora una volta con credibilità e trasparenza, in un connubio che unisce allo stesso tempo innovazione e continuità, tutti valori che con Roberto Angileri, crediamo fermamente potranno continuare a essere trasmessi alle nuove generazioni e a chiunque vorrà far parte di questo nuovo entusiasmante progetto.

Auguriamo a Roberto Angileri e agli altri candidati sindaci, in vista delle elezioni comunali, una serena campagna elettorale all’insegna del confronto democratico e nel pieno rispetto delle idee di tutti.

Il Gruppo Cambia Petrosino