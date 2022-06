Segnalazione di possibile inquinamento falda acquifera di c/da Staglio e interrogazione su smottamento del depuratore di Marinella di Selinunte

CASTELVETRANO – Il Circolo Crimiso ha inviato la seguente segnalazione agli Organi Competenti (Sindaco del Comune di Castelvetrano, Presidente del Consiglio Comunale, ARPA Regione Sicilia, Presidente della Regione Sicilia, Assessorato Territorio e Ambiente Regione Sicilia e p.c. Legambiente Regionale Sicilia):

“Con riferimento alle precedenti segnalazioni effettuate dallo scrivente circolo Legambiente, cui ne sono seguite diverse da parte di altre associazioni e giornali online locali, cui non ci risulta aver ricevuto seppur interlocutorio riscontro, si torna a chiedere alle LL.SS., ognuna per quanto di propria competenza, se e quali iniziative sono state intraprese su:

1) Possibile inquinamento della falda acquifera di c/da Staglio a seguito trasferimento nel polo tecnologico di c/da Rampante Favara della poseidonia stagnante da mesi nel porticciolo di Marinella di Selinunte;

2) Smottamento della strada che conduce dalla borgata di Marinella di Selinunte alla Riserva del fiume Belice all’altezza del depuratore, con conseguente possibile cedimento delle vasche dello stesso e sversamento dei liquami in mare con intuibile immane danno ambientale (segnalazione effettuata da più parti fin dai mesi scorsi in concomitanza con i forti temporali autunnali).

Inoltre si suggerisce altresì in merito al punto 2 di chiedere, se ancora non fatto, l’intervento dell’Ufficio del Genio Civile per valutare lo stato dei cedimenti che interessano il depuratore e chiedere un intervento urgente alla Regione Siciliana per evitare il possibile danno ambientale”.