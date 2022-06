Per contrastare l’abbandono degli animali, l’aiuto dell’Oipa di Partanna

PARTANNA – La sezione OIPA Partanna offre aiuto alle persone e al territorio. Per contrastare l’abbandono degli animali (soprattutto estivo) e sostenere le persone che a vario titolo e livello aiutano, salvano, sostengono gli animali. Il delegato Andrea La Commare e i volontari della sezione locale hanno così deciso di donare circa 5000 kg di cibo e diverse confezioni di antiparassitari a chi ne farà richiesta. Questa distribuzione è resa possibile grazie alla generosità di cittadini e aziende che sostengono il nostro operato e che hanno deciso di riporre in noi la loro fiducia per aiutare con azioni concrete la nostra missione.

Con l’estate ormai iniziata a pieno regime con intense ondate di caldo, gli animali presenti sul territorio soffrono la mancanza di cibo e acqua e l’attacco dei parassiti come zecche, pulci e zanzare che causano spesso malattie anche mortali.

L’estate per di più vede aumentare e acuirsi l’abbandono degli animali domestici, che costituisce un fenomeno preoccupante, simbolo di un grande problema culturale, contro cui ci si batte da anni, non solo attraverso le campagne di sensibilizzazione e di sostegno come quest’ultima, ma anche con l’impegno quotidiano dei volontari in tutto il territorio nazionale.

Per la distribuzione alimentare e degli antiparassitari verrà data priorità ai cittadini e ai volontari che operano a Partanna e nella provincia di Trapani. Vogliamo condividere e creare una rete con chi, in qualsiasi modo, aiuta gli animali con sensibilità a queste tematiche.

Per fare richiesta o chiedere semplicemente informazioni, basta contattare il delegato Andrea La Commare, mandando un’email con breve presentazione all’indirizzo partanna@oipa.org, scrivendo un messaggio alla pagina Facebook OIPA Partanna o su Instagram a @oipapartanna.