Parte stasera con Roberto Lipari, la nuova stagione del Teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte gestito dalla LD Communication

TRISCINA – Parte stasera (23 luglio) con il grande Roberto LIPARI, la nuova stagione del Teatro Franco Franchi- Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte che per il quarto anno consecutivo è gestito dalla LD Communication. Tanti i nomi prestigiosi che nelle precedenti stagioni hanno calcato il palcoscenico della borgata e anche quest’anno la direzione del Teatro ha voluto continuare nel solco dei grandi eventi con nomi importanti come Nunzio Stancampiano, che ha fatto registrare il sold out nel mese di giugno, il già citato Lipari, e i SOLDI SPICCI nel mese di agosto. Inoltre ad ingolosire ancora di più i palati quest’anno, grazie alla partnership con con una delle più importanti agenzie viaggi, la Citypass Travel di Castelvetrano tutti coloro che acquisteranno un biglietto per uno degli spettacoli del teatro Franco Franchi- Ciccio Ingrassia di Triscina parteciperanno all’estrazione finale di una crociera per due persone nel Mediterraneo.

Ma ci saranno altri nomi importanti come Ernesto Maria Ponte, che insieme a Clelia Cucco ci delizierà con la sua commedia “Sesso e spasso“, ed ancora direttamente da Sicilia Cabaret due star del web come Chris Clun, ed Enzo Amato Mas che ha milioni di follower per il suo “pronto cumpà”che si esibirà insieme a Nicola Anastasi e Giovanna La Parrucchiera, star dei social.

Ed ancora il concerto benefico prenditi cura di me con Francesca Impallari, La Corrida dilettanti allo sbaraglio, ed ancora tornerà l’ambito premio Triscina Awards che oltre a premiare castelvetranesi che si sono distinti nel mondo della scuola, del sociale, dell’imprenditoria, della musica e della cultura vedrà la presenza dei campioni del mondo di danza Sara Messina Denaro e Mario Cecinati, le straordinarie ragazze della band delle Revolution girls, le Maneskin del prossimo futuro, ed un ospite eccezionale come Totò Cascio che sarà intervistato dalla giornalista Claudia Parrinello e che oltre a parlare del suo libro best seller “la gloria e la prova” racconterà le sue esperienze con Ennio Morricone e Peppuccio Tornatore in Nuovo Cinema Paradiso ed il doloroso percorso di accettazione e di risalita dalla sua malattia.

Ed ancora il Memorial Rosa Balistreri con i testi e la regia di Lucia Callaci che sarà portato in scena dall’associazione culturale Voli Pindarici.

“Nonostante il Covid e le mille difficoltà continuiamo a credere fortemente che solo la cultura e la promozione del bello possano dare una spinta al nostro territorio per attrarre turisti ed in futuro anche operatori economici – afferma Alessandro Quarrato amministratore della LD Communication – quest’anno abbiamo deciso di investire tanto anche sulle realtà artistiche locali e per tutto il mese di giugno e per la prima decade di luglio abbiamo dato tanto spazio a compagnie, scuole di danza, scuole superiori, artisti e sportivi per offrire loro una importante vetrina, adesso entriamo nel vivo con il cartellone principale che vivrà delle chicche importanti come Roberto Lipari ormai acclamata star di Striscia la Notizia che prima di dedicarsi alle riprese del nuovo film ha scelto il nostro teatro per aprire la sua breve tournè, ed ancora il duo comico dei Soldi Spicci che presenteranno in anteprima il nuovo film in uscita a settembre e poi riceveranno il premio Franchi Ingrassia, la straordinaria opera realizzata dall’artista Bianca Infranca, per la loro meritoria opera di esportazione della sicilianità, succedendo nell’albo d’oro ad artisti come Gianfranco Jannuzzo e Giancarlo Commare.

E poi grazie ad una partnership con l’assessorato regionale alle Attività Produttive, nel corso delle serate proporremo la rassegna “Olio Tra storia, mito e cultura” con interventi di esperti, convegni, degustazioni e promozioni delle eccellenze territoriali – conclude Quarrato – voglio ringraziare anche le aziende che ci sostengono e la Imbrand creative e marketing agency che ha ridisegnato la nostra immagine cogliendo appieno il nostro desiderio di rinascita perché siamo convinti che anche dopo la notte più profonda debba tornare sempre la luce ad illuminare le nostre vite, e per questo amore che nutriamo per il nostro territorio continueremo a lottare”.

gli spettacoli inizieranno sempre alle ore 21.15

Biglietti in prevendita presso il botteghino del teatro, o presso la City Pass Travel di viale Roma 39 a Castelvetrano, o presso il Lido Aloha strada 71 a Triscina o direttamente su Live Ticket al seguente link. http://www.liveticket.it/ricerca_eventi.aspx?Id=8444&Testo=teatro%20franchi%20ingrassia

Questo il calendario

23 luglio

Roberto Lipari in non c’è ne è comico

29 luglio

la corrida con Enzo Amato mas e Nicola Anastasi

31 luglio

Francesca Impallari in concerto prenditi cura di me

1 agosto

Triscina Awards con i soldi spicci, Toto’ Cascio, Revolution Girls, sara Messina denaro e Mario Cecinati

7 agosto

Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco in

Sesso e spasso

10 agosto

Trikke e due cabaret con Enzo amato mas, Nicola Anastasi e Giovanna la parrucchiera

11 agosto

Chris clun in L’ultimo uomo sulla terra

12 agosto

Memorial Rosa Balistreri