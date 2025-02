“5×5 * Parole per l’Arte Contemporanea”, progetto per Gibellina capitale italiana dell’Arte

GIBELLINA – Il Museo d’arte Contemporanea “Ludovico Corrao” di Gibellina, in vista dell’importante riconoscimento di “Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026“, dà il via al progetto “5×5 * Parole per l’Arte

Contemporanea“, un ciclo di incontri tematici rivolti alla comunità, ai

docenti, studenti e appassionati d’arte, a cura di Giuseppe Maiorana.

Il progetto “5×5 * Parole per l’arte contemporanea” si propone di

esplorare e mettere in relazione cinque parole chiave come momento di

riflessione per la comprensione e la valorizzazione dell’arte

contemporanea: Fare, Curare, Dirigere, Educare, Partecipare.

Il ciclo di incontri ruota attorno alle 5 parole chiave. Per ogni parola

cinque professionisti del settore – critici, curatori ed esperti – si

alterneranno con cadenza quasi settimanale in un approfondimento e

dialogo, creando un ambiente di confronto creativo e stimolante.

Le conversazioni hanno lo scopo di favorire il dibattito mirato a

valorizzare la comprensione e l’interpretazione dell’arte contemporanea.

Le conversazioni, altresì, saranno accompagnate da momenti conclusivi

di degustazione vino/birre delle tre realtà vitivinicole di Gibellina

(Tenute Orestiadi, Donne di Coppe e Terre del Cretto).

I primi cinque nomi che prossimamente si alterneranno saranno:

Vito Chiaramonte (curatore e storico dell’arte) per la parola CURARE,

il 19 febbraio;

Sandro Scalia (artista e docente di fotografia presso l'Accademia di

Belle Arti di Palermo) per la parola FARE, il 26 febbraio;

Evelina De Castro (direttrice del Museo d'arte moderna e contemporanea

/ Palazzo Riso, Palermo) per la parola DIRIGERE, 5 marzo;

Elena Andolfi (operatrice culturale e responsabile delle attività

educative presso la Fondazione Orestiadi), per la parola EDUCARE, 12

marzo;

Eglise_Palermo (spazio alternativo per la cultura fotografica e le

arti visive) per la parola PARTECIPARE, 26 marzo;

Oltre a rappresentare un’occasione per esplorare e discutere le

molteplici sfaccettature dell’arte contemporanea, il progetto si

configura come uno percorso strategico per preparare il territorio

gibellinese e non solo, all’importante manifestazione del 2026.

Attraverso laboratori pratici e discussioni aperte, il Museo d’arte

Contemporanea di Gibellina si trasforma in un punto d’incontro per una

comunità culturale più consapevole, attiva e coinvolta.

Il progetto vede i seguenti partner: Comune di Gibellina/ Gibellina Arte di

vivere, Fondazione Orestiadi, Rete Museale e Naturale Belicina, Pro loco

Gibellina, Belìce/EpiCentro della Memoria Viva, Progetto Materia, CRESM

e Fidapa sez. Gibellina.

Per ulteriori informazioni e modalità di partecipazione:

Email: info@macgibellina.it

Inizio delle conversazioni ore 17.00.