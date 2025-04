6 aprile ingresso gratuito al Parco archeologico di Segesta.Visite guidate e passeggiata con il naturalista.Torna il Mercato degli Elymi

SEGESTA – La prossima è la prima domenica del mese (6 aprile) e ritorna il consueto ingresso gratuito ai siti della cultura: Segesta apre le porte dalle 9 alle 19.30 e si potrà accedere liberamente al parco archeologico per un’intera giornata luminosa nella natura. Che si è “ripresa” il territorio dopo il devastante incendio di due anni fa, di cui ancora si scoprono i segni. Il naturalista Francesco Adragna sta conducendo uno studio sulla biodiversità, concentrandosi sulle tante specie di uccelli e sulle splendide orchidee spontanee: seguirlo in un’escursione naturalistica – partenza alle 9.30 dall’ingresso del Parco – sarà un’occasione da non perdere per rendersi conto della straordinaria forza e resilienza della macchia mediterranea, scoprendo le varietà floreali tipiche della primavera. Il percorso, costruito con CoopCulture, partendo dalla biglietteria condurrà verso Porta di Valle, per salire nei pressi dell’Antiquarium e raggiungere da dietro il tempio dorico: sarà un continuo dialogo tra scienza, botanica e archeologia, che non sono altro che le chiave per poter comprendere veramente Segesta.

Si consiglia di portare con sé un binocolo e almeno 2 litri d’acqua; e di vestire un abbigliamento adatto a strati e scarpe da trekking.

All’ingresso accoglierà i visitatori il consueto Mercato degli Elymi, diversi stand per assaggiare, scoprire e naturalmente acquistare, i prodotti a km0 delle aziende del territorio. Poi si entra nel Parco, ognuno seguendo il proprio percorso: chi amerà raggiungere il Tempio Dorico può utilizzare il nuovo tragitto a gradoni pensato per le famiglie o per chi ha difficoltà a camminare; chi invece deciderà di salire fino all’antico Teatro, anche con il servizio di navetta; e chi invece seguirà alle 10,30 Segesta experience la visita guidata che include il Teatro, l’Agorà, il Tempio Dorico e l’Antiquarium, sempre con la navetta. www.coopculture.it.