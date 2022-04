ERICE – Grandi emozioni per gli studenti dei due istituti scolastici – il “Calvino – Amico” e il “Florio” di Erice, che hanno partecipato ai rispettivi incontri programmati e propedeutici alla 6^ edizione del Premio Internazionale di Poesia “L’Anfora di Calliope”, organizzata dall’omonima Associazione Culturale presieduta da Giuseppe Vultaggio. Nella giornata di del 7 aprile, per promuovere la lettura tra i giovani, si è svolto l’incontro all’Istituto “Calvino-Amico” per la presentazione del libro “Non fate i bravi”, di Nadia Toffa, indimenticata giornalista e conduttrice televisiva de Le Iene, alla presenza dei genitori, Margherita Rebuffoni e Maurizio Toffa; un lungo momento di scambio e confronto che ha visto protagonisti gli alunni, assieme alla Dirigente Scolastica, Margherita Ciotta, e al presidente dell’Associazione culturale, che hanno coinvolto i giovani con la proiezione di un video e un dialogo complessivo su tutti e tre i libri di Nadia Toffa, compresi “Fiore d’inverno” e “Ti aspetterò tutta la vita”. I genitori hanno tratteggiato i momenti salienti della vita di Nadia sia dal punto di vista professionale che personale, ricordando anche le sue passioni private: la ginnastica acrobatica e lo sport in genere, oltre al disegno. Il ricavato, sia dei libri che delle magliette con i dipinti di Nadia, viene devoluto alla Fondazione Toffa che aiuta sia la Terra dei Fuochi che la ricerca sul cancro. Diverse le domande dei ragazzi, sollecitate anche dalla lettura di alcuni passi dei tre libri. Ieri (8 aprile) i genitori di Nadia Toffa sono intervenuti all’Istituto ‘Florio’ di Erice, a Palazzo Sales, assieme al professor Groffredo Palmerini, cui l’Associazione ‘L’Anfora di Calliope’ consegnerà il Premio speciale alla Carriera.

Domani, sabato 9 aprile alle ore 15:30, si terrà la Cerimonia di premiazione presso l’auditorium del Convitto Sales e alle ore 20 il tutto si concluderà con una Cena tipica presso il ristorante Elimo di Erice per la cui adesione è necessaria la prenotazione, chiamando al 334 956 98 56.

La Giuria del Premio è presieduta dalla professoressa Caterina Guttadauro La Brasca, scrittrice e giornalista. Oltre 250 i partecipanti a questa 6^ edizione, più di 300 opere relative a 22 regioni, 52 province, 77 Comuni e ben otto Stati.

Quattro i Premi Speciali che verranno assegnati:

PREMIO SPECIALE ALLA CULTURA 2021

Anna Grassellino (Marsala) Fisica e Ricercatrice – Ritirano i genitori

PREMIO SPECIALE ALLA CARRIERA 2021

Goffredo Palmerini (L’Aquila) Giornalista – Ambasciatore di cultura

PREMIO SPECIALE “LA SICILIA NEL MONDO” 2021

Tanino Bonifacio (Gibellina) Critico d’Arte – Assessore alla Cultura Comune di Gibellina

PREMIO SPECIALE “AL GIORNALISMO” 2021

Nadia Toffa (Brescia) Giornalista – premio alla memoria – Ritirano i genitori.