Delegazione della Fidapa colloca una rosa sul “posto occupato” dalla vittima di femminicidio Maria Amatuzzo

PARTANNA – Una delegazione di socie della Fidapa guidate dalla presidente Anna Maria Varvaro, si è recata presso la Biblioteca Comunale per ricordare la scomparsa a Marinella di Selinunte della giovane Maria Amatuzzo, vittima di femminicidio e collocando una rosa sul “posto occupato” per ricordare la giovane. Qui di seguito pubblichiamo la nota della Fidapa:

“Che il femminicidio fosse una piaga lo si sa, purtroppo.

Quando però un femminicidio si realizza vicino casa la piaga brucia in modo diverso.

È successo qualche giorno fa, la giovane palermitana di 29 anni Maria Amatuzzo, è stata uccisa a coltellate a Marinella di Selinunte la vigilia di Natale. Maria è stata ritrovata all’interno del suo appartamento dove viveva con il compagno Ernesto Favara.

È proprio il convivente 63enne ad essere accusato dell’omicidio.

Un’altra brutta storia, un’altra vita spezzata, un’altra volta l’uomo scaraventa sulla donna una brutalità tale da ucciderla.

Quando finirà tutto questo?

La FIDAPA Sezione di Partanna, da sempre sensibile a questa tematica, ha l’urgenza di prendere posizione a difesa di quella donna che ormai non può più dire la sua.

Dalla parte delle donne sempre, contro la violenza sempre. Dice la Presidente Anna Maria Varvaro: “Non bisogna abbassare la guardia di fronte a un problema che sta diventando ingestibile se non si interviene alla radice cioè sull’educazione di genere, sul rispetto e sulla differenza dei due generi. A Maria è stata strappata la possibilità di solcare la strada della vita e della felicità, a noi resta il dovere di percorrere tutte le strade per realizzare un’inversione culturale e di rotta perché cessi questa mattanza”.