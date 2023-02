Anche Sgarbi alla BIT per promuovere assieme al sindaco le attrattive di Partanna

PARTANNA – Una città che cresce nelle sue proposte al territorio e che ha tanto da esprimere, quanto ad arte, archeologia, testimonianze preistoriche e cultura enogastronomica, e in più eventi, culturali e musicali, come da anni ormai siamo abituati a proporre, sia in estate che in inverno. La presenza alla Bit ci consente di raccontare […]

PARTANNA – Una città che cresce nelle sue proposte al territorio e che ha tanto da esprimere, quanto ad arte, archeologia, testimonianze preistoriche e cultura enogastronomica, e in più eventi, culturali e musicali, come da anni ormai siamo abituati a proporre, sia in estate che in inverno. La presenza alla Bit ci consente di raccontare la nostra programmazione e il nostro impegno, e ringrazio per questo il Sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, presente con noi per promuovere le attrattive della città, con particolare riferimento all’evento per il centenario della sua nascita, a Partanna, di Antonio Sanfilippo, pittore dell’astrattismo lirico italiano, e anche il professore Vito Zarzana, e la presidente della Fondazione Sebastiano Tusa, Valeria Li Vigni”.