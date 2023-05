Lavori di potenziamento, ristrutturazione e adeguamento per l’asilo nido “Pulcino d’oro” di via Trieste a Partanna

PARTANNA – E’ pronto per entrare in funzione già con il nuovo anno scolastico l’asilo nido “Pulcino d’oro” di via Trieste a Partanna, sottoposto a lavori di potenziamento, ristrutturazione e adeguamento che permetterà, inoltre, l’implementazione di ulteriori 30 posti circa. Il finanziamento è stato concesso dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie Locali, cui ha attinto l’Amministrazione Comunale in seguito al relativo avviso. Per gli stessi locali sono stati acquistati arredi, attrezzature e macchinari necessari al funzionamento della struttura, così come approvato con delibera di Giunta municipale n. 328 del 29 dicembre 2009 per un importo complessivo di euro 593.117,95 euro, di cui 543.122,95 euro a carico della Regione e un’ulteriore cifra con cofinanziamento pari a 49.995,00 euro a carico del Bilancio Comunale. Grande soddisfazione viene espressa dal sindaco, on. Nicolò Catania, che evidenzia l’idea alla base del progetto, ossia quella di far diventare la struttura un luogo sicuro, oltre che per il servizio di asilo anche in orari extra scolastici per svolgervi attività di qualsiasi altro tipo. Ai locali del piano terra, quindi, si aggiungono questi nuovi realizzati al piano di sotto, pronti per ospitare trenta nuovi bambini. “Un servizio fondamentale di sostegno alle famiglie – dice il sindaco Catania – che consente di incrementare l’offerta educativa pubblica. Una iniziativa importante che testimonia l’impegno di questa Amministrazione nel complesso e degli assessorati competenti per delega, nel voler ridare dignità all’edilizia scolastica e restituire ai più piccoli ambienti sicuri e funzionali allo svolgimento dell’attività che li riguarda”.