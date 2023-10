Manifestazione al campo sportivo polivalente per sottolineare il corretto utilizzo dei fondi europei

MARSALA – Oggi (17 ottobre) a partire dalle 9.30 al campo sportivo polivalente “Gaspare Umile” di Marsala si svolgerà una manifestazione nell’ambito dell’iniziativa “L’Europa nella mia Regione“, cui parteciperanno gli assessori regionali Albano e Aricò ed i rappresentanti della Commissione Europea, fra cui Matteo Salvai, Head of press and Social Media, DG Reg.

La giornata speciale di attività per la comunità locale vedrà anche la presenza dei mezzofondisti della nazionale italiana Ala, tra cui Osama Zoghlami, già medaglia di bronzo under 23 agli europei, per una corsa non competitiva rivolta ai giovani delle scuole secondarie di Marsala; previsti anche gli incontri finali e la premiazione dei tornei locali di calcio femminile e rugby maschile.

L’intervento sul centro polivalente, completato nel 2021, ha permesso di rendere la struttura sportiva un luogo di incontro per la comunità e per i diversi organismi associativi no profit.

La manifestazione si svolge per sottolineare l’importanza del corretto e proficuo utilizzo dei fondi europei, in questo caso quelli del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, con i quali è stato ristrutturato l’impianto sportivo.