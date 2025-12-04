7 dicembre ingresso gratuito al Parco archeologico di Segesta

SEGESTA – La prossima è la prima domenica del mese (7 dicembre) e ritorna il consueto ingresso gratuito ai siti della cultura: Segesta apre le porte dalle 9 alle 17e si potrà accedereliberamente al parco archeologico per un’intera giornata nella natura, in queste giornate luminose in cui il sole non sembra voler ancora cedere al freddo. All’ingresso accoglierà i visitatori il consueto Mercato degli Elymi, una decina di stand per assaggiare, scoprire e naturalmente acquistare, i prodotti delle aziende del territorio. Nell’ aula didattica ai piccoli visitatori verrà mostrato il puzzle del Tempio di Segesta, un gioco interattivo che farà distinguere le diverse parti del monumento. Quindi i bambini potranno ritagliare e colorare le sagome degli elementi architettonici appena osservati e di alcuni motivi vegetali: ogni sagoma sarà poi incollata su un supporto in maniera da creare nuovissimi archeo-addobbi! Partecipazione: 5 euro.