7 dicembre | Prima domenica del mese a ingresso gratuito. Lettura animata sugli animali di ieri e di oggi

SELINUNTE – Ingresso libero al Parco archeologico di Selinunte per la prima domenica del mese (7 dicembre) e laboratorio per i più piccini che prende spunto dalla grande mostra di sculture monumentali “Pericolo di estinzione” che l’artista Stefano Bombardieri ha disseminato nella zona che abbraccia la Collina Orientale. Proprio partendo da questi animali, che paiono uscire da un mondo diverso in cui la Natura ha preso il sopravvento, CoopCulture ha costruito una lettura animata gratuita che parte da Esopo e dalle sue favole, ancora attualissime. Alle 11 i bambini (tra 6 e 11 anni) scopriranno che gli animali del grande scrittore greco, pensavano, ragionavano, agivano proprio come gli umani; e sono molto, molto vicini agli elefanti candidi, ai rinoceronti tristi, ai gorilla di Bombardieri. Il laboratorio, nato con l’associazione Haramundi, partirà dal racconto delle favole di Esopo e i bambini saranno chiamati ad interpretare gli animali; poi si trasformeranno in scrittori e artisti per inventare filastrocche, poesie, giocare di parole.

Con questa iniziativa Coopculture sostiene “Città che legge” un progetto realizzato nell’ambito del finanziamento del Centro per il libro e la lettura- Bando Città che legge 2024.

Possibile il noleggio delle bici per seguire i tracciati sulla mappa, e le audioguide multilingua per costruire il proprio itinerario nel Parco.

Info e prenotazioni su www.coopculture.it