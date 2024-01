Rinvenuto un ordigno bellico inesploso nel centro abitato del Comune di Pantelleria

PANTELLERIA – In seguito al rinvenimento di un ordigno bellico inesploso nel centro abitato del Comune di Pantelleria, lo scorso 17 gennaio, l’area di cantiere è stata recintata ed è tuttora vigilata h24 a cura delle forze dell’ordine.

Al fine di programmare le operazioni di disinnesco, si è tenuta in Prefettura, lo scorso 22 gennaio, una prima riunione di coordinamento con la partecipazione dei rappresentanti del Comune di Pantelleria, delle Forze dell’ordine, del IV Reggimento Genio Guastatori di Palermo, dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana.

Si tratta di una bomba d’aereo americana verosimilmente risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuta in un cantiere edile nell’ambito di lavori di demolizione di un edifico in pieno centro abitato.