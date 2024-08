76a Stagione Ente Luglio Musicale trapanese: Sabato 31, a Torre di Ligny, “Dialoghi tra mare e vento”. Domenica 1 settembre, al Chiostro di San Domenico, “Uno, nessuno, centomila”

TRAPANI – Anche questa settimana il Luglio Musicale Trapanese raddoppia gli appuntamenti della 76ᵃ Stagione: sabato 31 agosto, a partire dalle ore 19:00, nello spazio antistante la Torre di Ligny, il percussionista trapanese Nino Errera proporrà alcune composizioni originali. “Dialoghi tra mare e vento”, questo il titolo del concerto, attraverso un’accurata selezione dei brani composti da Errera, avrà come unico filo conduttore il “riconnettersi alla propria essenza più profonda attraverso il suono che è in grado di muovere le nostre emozioni”. Durante l’esibizione, Errera utilizzerà diversi strumenti a percussione, oggetti sonori, suoni della natura e live electronics, mostrando anche le diverse e molteplici tecniche che ogni strumento richiede.

Domenica 1° settembre, invece, al Chiostro di San Domenico, a partire dalle ore 21:00, sarà la New Saxophone Orchestra, diretta dal maestro Paolo Morana, a intrattenere il pubblico con il concerto dal titolo “Uno, nessuno, centomila”. Con un repertorio che spazierà da Duke Ellington a George Gershwin, da Irving Berlin a Glenn Miller, da Micheal Jackson a Stevie Wonder, l’orchestra, composta da quattordici elementi, riproporrà brani iconici del jazz e del pop.

Il costo del biglietto di ogni singolo spettacolo è di 12 € (settore unico) e sarà possibile acquistarlo: on line, sul sito www.lugliomusicale.it, al botteghino, sito all’interno di Villa Margherita, oppure direttamente in loco il giorno del concerto fino a un’ora prima dell’inizio e previa disponibilità posti.

Si ricorda inoltre che la biglietteria osserverà i seguenti orari: lunedì e il giovedì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:00 alle 13:00; sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Per Associazioni ed Enti convenzionati è previsto uno sconto sul prezzo dei biglietti, mentre ai possessori della “Trapani Welcome Card” sarà riconosciuto uno sconto del 10%. L’ingresso ai disabili con carrozzina è gratuito e per l’accompagnatore è previsto un prezzo ridotto del biglietto. Si ricorda che l’Ente Luglio Musicale aderisce a “18App” (per informazioni consultare il sito www.18app.italia.it) e “Carta del docente” (www.cartadeldocente.istruzione.it). Per tutti gli under 35 è invece possibile usufruire di uno sconto del 50% sull’acquisto di tutti i biglietti sottoscrivendo la “Carta fedeltà under35” con una spesa di 10,00 €.