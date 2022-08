77 volontari da tutta Europa in Sicilia, in tre diversi progetti legati alla tutela dell’ambiente e alla sensibilizzazione dei cittadini

PALERMO – 77 volontari da tutta Europa per due settimane in Sicilia, in tre diversi progetti legati alla tutela dell’ambiente e alla sensibilizzazione dei cittadini. Questo il risultato del progetto “Greening the present, saving the future” organizzato dall’Associazione InformaGiovani di Palermo nell’ambito del Corpo Europeo di Solidarietà. Il progetto, che si sta svolgendo in questi […]

PALERMO – 77 volontari da tutta Europa per due settimane in Sicilia, in tre

diversi progetti legati alla tutela dell’ambiente e alla

sensibilizzazione dei cittadini. Questo il risultato del progetto

“Greening the present, saving the future” organizzato

dall’Associazione InformaGiovani di Palermo nell’ambito del Corpo

Europeo di Solidarietà.

Il progetto, che si sta svolgendo in questi mesi fra Isola delle

Femmine e Geraci nel palermitano e a Gela in provincia di

Caltanissetta, vede ragazzi e ragazze residenti in diversi paesi

europei ma anche con origini fuori dal vecchio continente, impegnati

in attività manuali e nella organizzazione di campagne di informazione

e sensibilizzazione rivolte alla popolazione locale.

A Gela e Isola delle Femmine le attività si sono svolte e si svolgono

all’interno delle riserve naturali regionali gestite dalla Lipu, con

attività manuali per la pulizia, la raccolta dei rifiuti e la

manutenzione del verde e la messa a dimora di centinaia di nuove

piante.

A Geraci invece i ragazzi si sono concentrati nella pulizia delle aree

verdi e nell’organizzazione di una campagna che ha coinvolto giovani e

anziani del paese per la promozione della raccolta differenziata e

dell’uso di acqua corrente invece che di acqua in bottiglia.

Il programma “Corpo Europeo di Solidarietà” permette a ragazze e

ragazzi residenti in Europa di svolgere un periodo di volontariato

supportato economicamente dalla Commissione europea. Le attività di

gruppo possono durare da due settimane a due mesi. Il programma

consente anche di svolgere esperienze di volontariato individuale sino

ad un anno.

A Isola delle Femmine, in particolare, sono stati impegnati

complessivamente 25 volontari, che in due diversi momenti dell’estate

hanno collaborato a raccogliere i rifiuti portati dalle mareggiate e a

supportare il lavoro di ripristino della flora mediterranea

dell’isolotto.

Altri progetti sono già in programma nel nostro territorio a partire

dall’autunno, mentre InformaGiovani, in collaborazione con l’ERSU, sta

attivando uno sportello informativo su queste opportunità all’interno

della città universitaria.