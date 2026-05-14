77enne tenta di uccidere il nipote esplodendo sei colpi di pistola. Disarmato e arrestato dai Carabinieri

CAMPOBELLO DI MAZARA – I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno tratto in arresto un 77enne del posto per tentato omicidio e porto e detenzione abusivi di armi e munizioni.

L’uomo armato di una pistola calibro 9, secondo quando emergerebbe da una prima ricostruzione, si era presentato a casa del nipote 25enne anch’egli del posto e per cause ancora da accertare ma verosimilmente riconducibili a dissidi di natura privata, avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco in direzione del giovane, il quale rimaneva però illeso a causa di un inceppamento dell’arma impugnata dallo zio, riuscendo a fuggire e ad allertare i militari della locale Stazione.

I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo prontamente intervenuti, riuscivano a bloccare e disarmare l’uomo che non aveva ancora desistito nel suo intento.

L’immediata attività di ispezione dei luoghi e la visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza presente presso l’abitazione del nipote, consentiva di ricostruire la dinamica e accertare l’esplosione di almeno 6 colpi al suo indirizzo, trovati anche 4 bossoli esplosi, e che l’azione criminosa non era giunta a compimento a causa di un inceppamento dell’arma che permetteva alla vittima di fuggire.

Dalla successiva perquisizione eseguita presso l’abitazione del 77enne, venivano rinvenuti e posti sotto sequestro una pistola cal. 9 con colpo in canna e due colpi nel caricatore detenuta illegalmente, un caricatore supplementare, ventotto munizioni calibro 9, un coltello a serramanico e una 1 carabina di libera vendita cal. 4.5 priva di marca e matricola.

L’uomo è stato pertanto tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.