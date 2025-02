CASTELVETRANO – Il 7 Febbraio l’Istituto Lombardo Radice-Pappalardo ha partecipato con grande entusiasmo a due eventi: la premiazione, presso il Teatro Selinus alla presenza del Sindaco G. Lentini, della classe 4^ sez.B del plesso Lombardo Radice che ha realizzato il miglior decalogo nell’ambito del progetto “Uguali ma consapevoli” a completamento delle attività condotte in classe sul tema del contrasto e la prevenzione

alla violenza di genere, per iniziativa del Comune di Castelvetrano, e la Giornata dei Calzini spaiati in tutte le sezioni della Scuola

dell’Infanzia e nelle classi prime e seconde della Scuola Primaria.