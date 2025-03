Carnevale col “Circo” a Partanna

PARTANNA – Partanna ha vissuto un Carnevale indimenticabile con due appuntamenti straordinari della sfilata in maschera ‘The Greatest Show’. Il primo incontro si è tenuto giovedì 27 febbraio 2025, purtroppo sotto un tempo non dei migliori. Le temperature fredde e una pioggerellina fastidiosa non hanno fermato lo spirito festoso delle scuole partannesi, che hanno partecipato con entusiasmo.

Quest’anno, il tema scelto è stato “Il Circo”, portando in scena domatori, pagliacci, trapezisti e tanti altri personaggi circensi che hanno animato le strade. Gli alunni e i docenti hanno sfilato lungo via Palermo, proseguendo per via Libertà e via Vittorio Emanuele, fino a concludere l’evento in piazza Falcone Borsellino. La sfilata è stata realizzata grazie alla collaborazione della Pro Loco e al patrocinio del Comune di Partanna.

Il secondo appuntamento ha avuto luogo sabato 1 marzo, quando finalmente il sole ha fatto capolino, anche se non proprio splendente. Questa volta l’atmosfera era perfetta per una giornata di festa e divertimento! Le scuole partannesi, dall’infanzia ai licei, hanno sfoggiato gli stessi costumi circensi creativi e colorati del primo incontro. I partecipanti hanno dato sfogo alla loro fantasia in un tripudio di canti e balli che hanno riempito le strade di allegria.

La piazza Falcone Borsellino è diventata nuovamente il cuore pulsante dell’evento, dove le maschere si sono esibite in spettacoli danzanti e show divertenti che hanno incantato il pubblico. Inoltre gli artisti del circolo Orfei hanno aggiunto un tocco speciale alla giornata finale con esibizioni di grande impatto visivo. Ogni performance è stata apprezzata dai presenti, portando sorrisi sui volti di grandi e piccini.

Questi due appuntamenti non sono stati solo momenti di gioia, ma anche occasioni per celebrare la creatività e lo spirito di comunità delle scuole partannesi.

Foto di Giuseppe Minaudo

Stefano Caruso