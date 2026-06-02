80 anni della Repubblica Italiana. L’Uncem ribadisce “i valori della Resistenza, la coesione dei Comuni, la forza della Comunità per un nuovo impegno civico e politico”

ROMA – “La festa della Repubblica è da sempre la festa dei piccoli Comuni. Così, anche quest’anno, negli 80 anni dal Referendum. Siamo con il Presidente Mattarella nel ripetere l’importanza della coesione, la forza delle comunità, ma anche i valori della Resistenza tra le montagne del Paese dove è nata appunto la Costituzione e la Repubblica stessa, per riaffermare oggi un impegno civico e politico che dopo otto decenni non si è esaurito. Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) lo vuole ancora vivere, condividere, generare. Insieme con i Sindaci e le comunità, con tutti i livelli istituzionali. Buona festa, della Repubblica e Auguri”.

Lo affermano Luigi Fasciani, Sindaco di Molina Aterno e Vicepresidente Vicario di Uncem, con il Presidente nazionale Uncem, Marco Bussone.