80° anniversario Costituente, Referendum istituzionale. Voto alle donne

TRAPANI – Sarà dedicata ai ragazzi la prossima tappa delle iniziative coordinate dalla Prefettura di Trapani, volte a celebrare il 2 giugno e l’80° Anniversario dell’Assemblea Costituente, del referendum istituzionale e della prima volta al voto per le donne italiane.

Il programma prevede la realizzazione di una manifestazione dal titolo “Dal mito al voto”, un evento per le scuole e con le scuole.

In tale occasione, dal Parco Archeologico di Segesta giungeranno in Prefettura alcuni reperti archeologici e l’Archivio di Stato fornirà un contributo, procedendo alla proiezione di interessanti documenti storici.

E’ previsto, inoltre, l’intervento dal titolo “A rappresentare la speranza di milioni di donne: Le madri della Costituzione” della prof. Giulia Iapichino, sullo stesso argomento delle “madri costituenti”, il dott. Carlo Salvatore Hamel, magistrato in rappresentanza della A.N.M., illustrerà il “Calendiario”, progetto voluto dalla commissione “Legalità” dell’Associazione, che intende rendere omaggio alle ventuno donne elette all’Assemblea costituente e al loro contributo determinante nella costruzione della Repubblica e nella elaborazione della Costituzione.

Concluderanno la manifestazione il Conservatorio “A. Scontrino di Trapani” e l’Istituto Comprensivo Statale “G. Mazzini” di Erice, con il coro dei “Trentapiedini”.

Sempre agli studenti sarà dedicata anche la manifestazione che si svolgerà il prossimo 3 giugno presso l’Aula Magna del Polo Territoriale Universitario di Trapani e che costituirà la conclusione del concorso denominato “Cultura della legalità e informazione plurale”, ideato dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dall’Associazione Siciliana della Stampa – Sezione di Trapani, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico – Ambito territoriale di Trapani.

L’iniziativa ha perseguito l’obiettivo di accrescere, negli studenti, la consapevolezza dell’importanza della cultura della legalità, della libertà di stampa e dell’informazione plurale, come valori fondanti del sistema democratico repubblicano, nonché la conoscenza dei pericoli che li minacciano, derivanti dalla disinformazione o, al contrario, dalla iperinformazione.

I componenti della Commissione, nominati con decreto prefettizio, hanno letto, visionato e ascoltato dieci elaborati, tra articoli di stampa, reportage e podcast.

Nel corso dell’evento, la Commissione procederà alla proclamazione degli Istituti Scolastici risultati vincitori in relazione, tra l’altro, all’originalità dei contenuti e alla coerenza degli elaborati rispetto alle finalità dell’iniziativa.