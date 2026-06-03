80* anniversario Festa della Repubblica, elezione Assemblea Costituente e primo voto alle donne

TRAPANI – In occasione dell’80° anniversario della Repubblica, dell’elezione dell’Assemblea Costituente e del primo voto delle donne, la Prefettura di Trapani ha promosso un articolato programma di iniziative, avviato il 28 maggio scorso con l’incontro “Dal mito al voto”, rivolto alle scuole e realizzato con il contributo dell’Università di Palermo, dell’Associazione Nazionale Magistrati e dell’Archivio di Stato, nonché del Conservatorio “A. Scontrino” e del coro dei “Trentapiedini” dell’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” di Erice.

Le celebrazioni sono proseguite il 1° giugno con il concerto “Sfumature Sonore” presso la Casina delle Palme, a cura dell’Ensemble di clarinetti del Conservatorio di Trapani, che ha registrato un significativo apprezzamento da parte del pubblico.

La cerimonia del 2 giugno, giornata istituzionalmente dedicata alla ricorrenza della Festa della Repubblica, si è svolta in Piazza Vittorio Veneto, dinanzi al Monumento ai Caduti, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose e di una numerosa partecipazione cittadina. La cerimonia ha previsto l’alzabandiera a cura del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la deposizione di una corona d’alloro e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha richiamato il valore di fare rete fra Istituzioni, Enti locali e cittadinanza attiva, la centralità dell’ascolto e l’esigenza di un’azione amministrativa attenta alle situazioni di maggiore fragilità, per rafforzare la coesione sociale.

Nel corso della manifestazione, il Prefetto Daniela Lupo ha rivolto un sentito ringraziamento alle Autorità, alle Istituzioni e alla cittadinanza, sottolineando i temi del saluto del Presidente della Repubblica, come riferimento continuo nelle quotidiane attività istituzionali.

Sono state consegnate copie della Costituzione ai giovani neomaggiorenni di numerosi Comuni della provincia, alla presenza anche di baby sindaci. Le celebrazioni sono state accompagnate dalla Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani.

Nel Salone di rappresentanza del Palazzo del Governo si è svolta la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a sei cittadini della provincia, distintisi per il loro impegno al servizio della collettività, accompagnata da una toccante esecuzione di brani a cura degli allievi del Conservatorio di musica di Stato “A. Scontrino” di Trapani e del Liceo Statale “Vito Fazio Allmayer” di Alcamo.

Nel corso della giornata, il Palazzo del Governo è stato aperto al pubblico, con stand istituzionali; nei saloni di rappresentanza sono stati esposti reperti archeologici del Parco di Segesta e lavori degli studenti degli istituti di istruzione secondaria della provincia.

Le iniziative sono proseguite con un concerto dalla Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri presso il Tempio di Segesta.

Il programma si è concluso, nella mattinata del 3 giugno, con la premiazione del concorso “Cultura della legalità e informazione plurale”, realizzato in collaborazione con le istituzioni giudiziarie, tra cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani dr. Gabriele Paci che ha relazionato sul “Rapporto tra giustizia e informazione”, l’Ordine dei Giornalisti per la Sicilia, l’Associazione Siciliana della Stampa – sezione di Trapani e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani, volto a promuovere tra gli studenti i valori della legalità, della libertà di informazione e dell’uso consapevole dei media.