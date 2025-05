Gli impianti elettrici dell’isola di Mozia collegati all’elettrodotto della terraferma

TRAPANI – “Il collegamento stabile degli impianti elettrici dell’isola di Mozia all’elettrodotto della terraferma, rappresenta un importante risultato per la fruibilità dell’isola stessa e per l’abbattimento dell’impatto ambientale rispetto al precedente sistema, basato sul generatore diesel”.

Lo afferma Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’assemblea regionale siciliana, all’indomani dell’attivazione del nuovo impianto tecnologico.

“Fin dalla fine del 2023, nella fase di redazione e approvazione del progetto, – prosegue Pellegrino – ho sempre seguito questo intervento, sapendo di poter contare sull’attenzione del governo regionale e del presidente Schifani in particolare.

Il rapido completamento e l’avvio degli impianti sono una conferma di questa attenzione alle necessità del territorio, ma anche della capacità del Governo Regionale di promuovere e realizzare interventi lungimiranti per la valorizzazione, in chiave sostenibile, del nostro immenso patrimonio culturale e artistico”.