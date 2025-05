Trapani vince gara 1 dei playoff

TRAPANI – Alla fine lo Shark la spunta per 80-75. Una partita equilibrata, difficile con una Reggio Emilia ben diversa rispetto a quella battuta in campionato a dicembre.

Il clima playoff è stato subito chiaro: i valori visti in stagione regolare tendono ad equilibrarsi durante questa fase della stagione. E così, grazie ad un’organizzata difesa a zona, Reggio Emilia imbriglia Trapani nel primo quarto. Gli Shark ritrovano confidenza nel secondo quarto e riescono a chiudere il primo tempo in vantaggio di un punto.

La gara continua a punto a punto anche nella ripresa e una Trapani, più contratta del solito, subisce un brutto parziale nell’ultimo quarto. A quel punto una spettacolare stoppata di Alibegovic, seguita da due triple di Robinson e Galloway spostano l’inerzia a favore degli Shark che portano a casa il successo. Seguendo le parole di coach Repesa, si spera che questa vittoria abbia liberato da un peso mentale i granata, per poter affrontare con maggiore serenità gara due che si svolgerà sempre al PalaShark lunedì sera.

Alessandro Baroli