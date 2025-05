La Fidapa di Partanna festeggia i suoi 20 anni di attivita’

PARTANNA – Venerdi’ sera (16 maggio) la Fidapa di Partanna ha celebrato al Parco dei Pini i suoi primi 20 anni di vita. Toccante il discorso della prima presidente della Fidapa cittadina, Graziella Pino, che e’ stato molto seguito e applaudito dai presenti. Lo Pubblichiamo qui di seguito

Discorso della prima presidente della Fidapa di Partanna, Graziella Pino.

Cari amici, carissime socie, autorità presenti,

è con grande emozione che oggi celebriamo il ventennale della nostra amata FIDAPA di Partanna. Un traguardo che segna non solo un lungo percorso di impegno e crescita, ma anche un momento di riflessione sulla forza delle donne e sull’importanza di stare insieme sostenendoci a vicenda. Ripercorro, con la memoria gli avvenimenti che hanno contrassegnato la nascita e la crescita della nostra associazione. L’imput è pervenuto dal distretto, allora presieduto dalla professoressa Giuseppina Seidita e dalla sezione di Trapani: invitate alcune di noi ad una non ben precisata riunione, siamo state presto coinvolte ed entusiaste della possibilità di fondare una sezione FIDAPA a Partanna, consapevoli che questo ci avrebbe permesso di cogliere quanto di nuovo e valido, nel cambiamento della Società, veniva richiesto ad un’associazione femminile. Cominciava a delinearsi il nostro obiettivo: creare uno spazio dove le donne potessero ritrovarsi, scambiarsi esperienze, ma soprattutto sostenersi nel difficile cammino della realizzazione di sé stesse, sia a livello personale che professionale.

Sono rientrata a casa, quella sera di marzo, con la consapevolezza di creare qualcosa di nuovo per la nostra città, una sezione FIDAPA a PARTANNA e di esserne addirittura la prima Presidente. Nel giro di qualche mese, sono stata coadiuvata e affiancata da socie molto entusiaste ed attive che hanno permesso il diffondersi di un grande fervore associativo e l’ascolto della voce femminile nei vari contesti culturali del nostro Comune. Tutte le Presidenti che si sono succedute negli anni hanno saputo coniugare con intelligenza le loro peculiarità professionali con lo spirito associativo, mentre nelle socie nuove si creava uno spirito di servizio e di forte senso di appartenenza, un idoneo movimento di opinione su importanti temi che riguardano la promozione della donna, della famiglia dei diritti umani, della protezione dell’ambiente e via dicendo.

Guardando indietro non posso fare a meno di sentire una profonda gratitudine verso tutte le socie che hanno contribuito, con la loro passione e la loro dedizione alla crescita di questa associazione. Abbiamo costruito insieme un tessuto solido di relazioni basato sui valori fondamentali quali solidarietà, cultura e sostegno reciproco. Ogni incontro, ogni evento, ogni iniziativa è stato un passo importante per dare visibilità alla nostra comunità e per promuovere attività che si sono sviluppate in vari ambiti.

Un affettuoso pensiero e ringraziamento mi è gradito porgere alle sezioni di Salemi e Castelvetrano che, rappresentate allora dalle proff. Iole Zito e Ninfa Aiello, si sono proposte come nostre madrine e, al momento dell’inaugurazione della sezione, ci hanno fatto dono del labaro di cui ancora oggi andiamo fiere

Ma il ventennale non è solo un momento di celebrazione, è anche un’occasione per riflettere su quanto c’è ancora da fare.

In un mondo che cambia, le sfide per le donne sono sempre più complesse: si parla di disparità nel mondo del lavoro, sebbene negli ultimi venti anni molti passi avanti siano stati compiuti, si parla di divario salariale, di doppio carico: lavoro e cura, si parla, ancora, di violenza on line, di inclusione digitale per le donne provenienti da contesti svantaggiati, di leadership in difficoltà. Per affrontare queste sfide è essenziale, oggi, investire nella formazione continua, promuovere politiche di lavoro inclusive, sostenere la leadership femminile, combattere la violenza di genere. Solo attraverso un impegno condiviso e azioni concrete sarà possibile costruire una società più equa ed inclusiva per le donne, ma sono certa che con la forza e la determinazione che ci contraddistingue, possiamo continuare a fare la differenza.

Voglio ringraziare ogni singola socia per il suo contributo, per l’entusiasmo che ogni giorno porta con sé, e per la passione che mantiene viva la nostra associazione. Senza di voi la FIDAPA non sarebbe ciò che è oggi.

Stasera vogliamo anche volgere lo sguardo, con rispetto e affetto, a coloro che hanno condiviso con noi parte di questo cammino e che oggi non sono più fisicamente presenti, socie che hanno lasciato un’impronta significativa nella vita della nostra sezione, donne forti, competenti, generose, che hanno creduto nei valori della FIDAPA e li hanno incarnati con passione. Con il loro impegno e la loro presenza discreta ma significativa, hanno contribuito a costruire ciò che oggi siamo.

Mi riferisco alla nostra cara Sebi Ciarcià, trasferitasi in un altro Comune per motivi personali, che, da Presidente ha incarnato l’empowerment femminile, la cultura, l’impegno civile. Inoltre ricordo le socie Ignazia Valenti e Maria Molinari che ci hanno lasciato definitivamente, e ci hanno donato qualcosa di unico: un’idea, un sorriso, una parola gentile nei momenti difficili, un esempio da ricordare. Maria Molinari, in occasione di una Candle night, ha dedicato una poesia alla nostra sezione e, a breve, avremo il piacere di riascoltarla.

Un importante ringraziamento vada a tutte le Amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo, alle autorità, alle istituzioni e alle persone che ci hanno supportato in questi anni, rendendo possibile la realizzazione delle nostre iniziative e dei nostri progetti, a partire, per il Comune, dalla concessione di una nostra sede, l’ampia sala a fianco della villa Lentini.

Auguro alla nostra FIDAPA di Partanna di proseguire il suo cammino con la stessa passione, energia e determinazione che ci hanno accompagnato finora Che questi venti anni siano solo l’inizio di un futuro ricco di successi, di crescita e di solidarietà!

Grazie a tutte voi e a tutti per essere qui oggi.

Buon anniversario alla nostra FIDAPA di Partanna!