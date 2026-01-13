Stefano Pellegrino: “Con 13 milioni di euro di fondi FS 2021-2027 destinati all’aeroporto di Trapani-Birgi, si conferma l’attenzione e l’impegno della Regione per questa infrastruttura”

PALERMO – “Con i 13 milioni di euro di fondi FS 2021-2027 destinati all’aeroporto di Trapani-Birgi, si conferma l’attenzione e l’impegno della Regione e del Presidente Schifani per questa infrastruttura, sempre più strategica per il territorio trapanese e per l’intera Sicilia occidentale. Interventi strutturali come questo sono garanzia di sviluppo economico e competitività dell’area. Un apprezzamento particolare va ad Airgest e al presidente Ombra, il cui lavoro si distingue per un’azione sinergica e un costante dialogo con il territorio, fattori determinanti per il successo e la crescita dell’aeroporto come perno dell’economia del territorio”.

Lo ha dichiarato Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, commentando i dati forniti oggi (13 gennaio) dal Presidente Schifani circa gli interventi pianificati presso l’Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi.