Gli “Altari di San Giuseppe” di Poggioreale nel 2026

POGGIOREALE – Poggioreale, ogni anno, nei giorni 18 e 19 marzo, è in festa. È avvenuto così anche in questo 2026. Nella cittadella belicina, infatti, è stata celebrata la Festa di San Giuseppe.

Questa è una ricorrenza tradizionale che impegna gli abitanti dello stesso quartiere o i membri della stessa associazione nei preparativi per la realizzazione del magnifico “Altare di San Giuseppe”. In questa occasione i cittadini partecipano attivamente ai compiti stabiliti per l’allestimento degli altari per rendere omaggio al Santo e per manifestare la propria devozione.

La Festa di San Giuseppe risale al XVIII secolo e coinvolge veramente tutti ancora oggi comprese le nuove generazioni che l’hanno accolta con entusiasmo.

Gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado del Paese partecipano infatti a un corso di tre mesi dedicato alla realizzazione degli squartucciati per gli altari.

Il laboratorio è organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco Elimo, in collaborazione con l’Istituto scolastico e con il patrocinio del Comune.

La festa di San Giuseppe vede la progettazione e l’allestimento, appunto, degli “Altari di San Giuseppe”, ed unitamente a questi, le specialità di pane intagliato detto “Cucciddato” e degli esclusivi e certosini dolci detti “Squartucciati”.

Quest’anno sono stati allestiti gli storici altari poggiorealesi, ma anche altri “altarini” domestici. Gli Altari vengono allestiti solitamente all’interno delle abitazioni e collocati lungo una parete.

La struttura è composta da più livelli, generalmente tre, quattro o cinque gradoni decrescenti dal basso verso l’ alto, troneggiati dal quadro raffigurante il Santo o la Sacra Famiglia, e arricchiti da fiori (balaco, calle, ciclamini e germogli di grano), rami d’alloro, drappi e tovaglie ricamate.

Su ognuno di questi gradoni, inoltre, vengono esposti dai cibi più semplici e modesti a quelli più particolari e prelibati, e si spazia sempre dalle frittate di verdura alla cassata siciliana, alle cassatelle o ravioli di ricotta, al cioccolato, alle creme più lavorate ecc. fino ad arrivare alla frutta, agli ortaggi di stagione e non, ed a mille altre cose.

Queste pietanze, al termine della festività, vengono distribuite tra la gente in visita, presente al momento dello smontaggio dell’altare, a partire doverosamente dai bambini che siedono all’apposita tavola dell’altare e che fungono da “Apostoli alla Tavola di Cristo”.

Questo rituale, che rappresenta uno dei momenti più significativi della festa, avviene alle 14:00 circa del 19 marzo, esattamente dopo la Benedizione del Sacerdote locale e alla presenza straordinaria del Sindaco o dei più alti vertici dell’amministrazione comunale e del Paese.

Gli alimenti confezionati, invece, posti ai due lati della struttura solenne, vengono donati ai bisognosi del luogo, alcune volte dagli organizzatori del rispettivo altare e altre volte attraverso le associazioni di volontariato come Caritas Italiana, Croce Rossa Italiana, Associazione San Giuseppe e varie associazioni locali.

Il festeggiamento di San Giuseppe, che prevede sempre il cosiddetto “Triduo di San Giuseppe”, si traduce come una giornata ricca di odori e sapori, nonché di manifestazioni, mostre e giochi, che allietano il pubblico.

E come la tradizione vuole, la piacevole parentesi festiva si conclude, così come anche quest’anno, con la sfilata per le vie del paese della banda musicale, la Santa Messa alla Chiesa Madre, la Processione e per finire i Giochi Pirotecnici.

Insomma, una solennità da custodire e di cui fruire per la bellezza artistica e la suggestione religiosa-fideistica.

Marika Pensabene