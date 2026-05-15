Presente allo JOFC Day 2026 di Giardini Naxos lo JOFC “Pavel Nedved” di Partanna, rappresentato da Giovanni Loretta

PARTANNA – Lo JOFC “Pavel Nedved” di Partanna, rappresentato dal vicepresidente e referente per le comunicazioni Giovanni Loretta, nelle giornate del 9 e 10 maggio scorsi, ha preso parte allo JOFC Day 2026 tenutosi quest’anno in Sicilia, a Giardini Naxos, alla presenza di dirigenti di circa 300 Club ufficiali della Juventus (sui 561 totali) provenienti da diverse parti del mondo. La Sicilia, oltre ad aver “giocato in casa”, si è distinta anche per essere risultata, per il terzo anno di fila, la regione con più Club attivi (in questa stagione 52) venendo premiata dal Fan Ambassador Sergio Brio e ricevendo i complimenti del principale azionista di Juventus John Elkann, presente all’evento con il presidente Gianluca Ferrero. Particolarmente emozionante è stato, per il rappresentante partannese, l’incontro con la leggenda Michel Platini, suo primo idolo calcistico, che ha ringraziato tutti per l’affetto e per la maglia donatagli, autografata dai presenti, e che, in un’atmosfera carica di passione, ha ricordato e ripercorso i trionfi conquistati nel corso di quelle cinque gloriose stagioni vissute sotto la Mole nei favolosi anni ’80.

Durante il meeeting, la platea ha voluto poi rimarcare l’importanza dell’amore per lo sport per affrontare e superare anche i momenti difficili della vita e si è infine confrontata sulle linee guida per la prossima stagione agonistica. A tal riguardo, i componenti del direttivo del sodalizio ufficiale bianconero partannese presieduto da Benedetto Fontana tengono a ricordare che, a partire da giugno, sarà possibile iniziare a tesserarsi per il 2026/27 per entrare così a far parte di questa ormai storica associazione, consolidata realtà del territorio, già impegnata a programmare il proprio diciottesimo anno di attività e, in virtù dell’impegno e del senso di appartenenza dei suoi soci, sempre volta a porsi come punto di condivisione della comune fede calcistica, socializzazione, aggregazione e promozione dei valori sportivi.

JOFC “Pavel Nedved” Partanna

Nella foto, Michel Platini e Giovanni Loretta