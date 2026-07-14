Giornata Regionale della Donazione di Sangue e Plasma: domenica 19 luglio apertura straordinaria del Centro di Raccolta di Villa Sofia e iniziative sul territorio

PALERMO – L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello aderisce alle iniziative promosse nell’ambito della Giornata Regionale della Donazione di Sangue e Plasma, istituita dalla Regione Siciliana in memoria del giudice Paolo Borsellino e delle vittime della strage di via D’Amelio.

In occasione della ricorrenza di domenica 19 luglio, il Centro di Raccolta aziendale della UOC di Medicina Trasfusionale e dei Trapianti, diretta dalla dottoressa Roberta Fedele, sarà aperto in via straordinaria dalle 8 alle 12.30 per consentire a un maggior numero di cittadini di compiere un gesto concreto di solidarietà.

La giornata, che si svolge in tutta la Sicilia sotto il motto “Dal sangue versato al sangue donato”, rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione di sangue e plasma, risorsa indispensabile per garantire le cure ai pazienti e rispondere alle esigenze quotidiane degli ospedali.

A supporto dell’iniziativa sono previste anche attività di raccolta sul territorio:

Linfarossa: dalle 8 alle 12, autoemoteca davanti sede UniCredit, Corso Umberto, Bagheria

Thalassa: autoemoteca, via Roma 111 presso associazione Cerda Accanto

Possono donare le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, con un peso di almeno 50 chilogrammi e in buono stato di salute. È possibile presentarsi anche senza prenotazione, muniti di tessera sanitaria o di un documento di identità in corso di validità.

Chi dona per la prima volta, o non effettua una donazione da oltre due anni, dovrà eseguire una pre-donazione che comprende visita medica, compilazione del questionario anamnestico e prelievo per gli esami di idoneità.

Prima della donazione è consigliato consumare una colazione leggera, a base di frutta, caffè o tè e fette biscottate, evitando cibi grassi. È importante non presentarsi a digiuno.

Il Centro di Raccolta dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello è normalmente operativo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13. Per info o prenotazioni è possibile contattare i numeri 091-7808282 e 392 9240662.

“Donare il sangue significa offrire una possibilità di cura e di vita a chi ne ha bisogno. In una giornata dedicata alla memoria delle vittime della mafia, questo gesto assume un valore ancora più profondo, trasformando il ricordo in un concreto atto di solidarietà e di impegno civile”, ha sottolineato il direttore generale dell’AOOR Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara.