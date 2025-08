9° Autoslalom Altofonte Rebuttone in programma sabato 2 e domenica 3 agosto

ALTOFONTE – 9° Autoslalom Altofonte Rebuttone, prova a calendario AciSport in programma sabato 2 e domenica 3 agosto, con validità per il Trofeo d’Italia Sud AciSport e per il Campionato siciliano. La kermesse, organizzata dalla Scuderia Armanno Corse Palermo, in sinergia con il Team Altofonte Corse, il contributo della Regione e della Città Metropolitana di Palermo ed il patrocinio dei Comuni di Altofonte e Piana degli Albanesi, si disputerà sul confermato tracciato da 3,800 km ricavato lungo una sezione delle strade provinciali nr. 5 e 5 Bis, che collegano i due centro del Palermitano.

Nella foto, il mazarese Giuseppe Giametta (Gloria B5 Suzuki).