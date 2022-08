A 40 anni dal conseguimento della licenza elementare, si sono ritrovati i compagni della classe V – A.S. 1981/82

PARTANNA – A distanza di 40 anni dal conseguimento della licenza elementare, si sono ritrovati i compagni della classe V – A.S. 1981/82 – della maestra Paola Accardo Scaduto, scuola elementare di Partanna, plesso di via XX Settembre. Gli ex allievi, molti dei quali non più residenti nel comune belicino, si sono dati appuntamento nella […]

PARTANNA – A distanza di 40 anni dal conseguimento della licenza elementare, si sono ritrovati i compagni della classe V – A.S. 1981/82 – della maestra Paola Accardo Scaduto, scuola elementare di Partanna, plesso di via XX Settembre. Gli ex allievi, molti dei quali non più residenti nel comune belicino, si sono dati appuntamento nella serata del 10 agosto presso l’ex sede scolastica e, successivamente, hanno trascorso un momento di convivialità all’insegna dei bei ricordi, dell’allegria e del ripristino dei contatti. Non è mancato, inoltre, un pensiero per il compianto Girolamo Bona, scomparso prematuramente, che tutti hanno ricordato con affetto. La presenza è stata massiccia e partecipe sebbene, per motivi vari, qualcuno degli ex compagni non abbia potuto partecipare.

Siglinda Anatra