A bordo di un’auto rubata, non si fermano all’altezza causando un incidente. Denunciati

MAZARA DEL VALLO – AI Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato due tunisini di 22 e 18 anni (entrambi gravati da pregiudizi di polizia) per i reati di ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e fuga dopo aver causato incidente con feriti.

I Carabinieri, impegnati in un servizio perlustrativo, intimavano l’ALT ad una Lancia Y con due uomini a bordo. Il conducente non si fermava e si dava a precipitosa fuga e poco dopo, nella folle corsa, andava ad impattare contro altra autovettura che lo precedeva (condotta da una donna con a bordo anche 2 bambini – tutti hanno riportato lievi lesioni). Dopo l’impatto i due tunisini provavano la fuga a piedi, venendo subito bloccati dai militari.

In merito alla autovettura utilizzata, dagli accertamenti svolti, la stessa è risultata oggetto di furto perpetrato il 16 novembre scorso – durante l’arco notturno – in danno dell’ufficio igiene degli alimenti animali del comune di Mazara del Vallo. In quella circostanza erano state asportate due autovetture (due Lancia Y) e cedole carburanti. In quella stessa giornata una pattuglia dei Carabinieri era riuscita a recuperare una delle due autovetture (recuperando anche le cedole carburante a bordo) fermando altri due 22enni tunisini, denunciati anche loro per ricettazione.

Le autovetture sono state restituite all’ASP di Mazara del Vallo.