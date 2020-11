A.C.R. – Incontro di formazione educatori on-line

MAZARA DEL VALLO – Si è svolto domenica 15 novembre 2020, in modalità a distanza, il 1° Incontro di formazione educatori della diocesi di Mazara del Vallo per l’anno Associativo 2020-21. L’evento è stato organizzato dall’équipe A.C.R. diocesana, coordinata dalla Responsabile A.C.R. diocesana Giacoma FAZIO, per sostenere gli educatori parrocchiali in questo momento d’incertezze e […]

MAZARA DEL VALLO – Si è svolto domenica 15 novembre 2020, in modalità a distanza, il 1° Incontro di formazione educatori della diocesi di Mazara del Vallo per l’anno Associativo 2020-21. L’evento è stato organizzato dall’équipe A.C.R. diocesana, coordinata dalla Responsabile A.C.R. diocesana Giacoma FAZIO, per sostenere gli educatori parrocchiali in questo momento d’incertezze e preoccupazioni procurate dall’emergenza sanitaria in atto. La formazione, condotta da Chiara SUTERA Responsabile A.C.R. della Parrocchia S. Anna di Marsala nonché membro del gruppo redazionale stesura guide A.C.R. dell’Associazione nazionale, è iniziata con una serie di domande come “Qual è il nostro tempo?” “Come deve essere un educatore A.C. ai tempi del COVID?” “Quest’anno servo anch’io?”. La presidente dell’A.C. diocesana Enza Luppino, condividendo le preoccupazioni di ognuno, ha esortato tutti gli educatori a mettere in atto i talenti che ci sono stati donati mettendoli a disposizione dei ragazzi e delle loro famiglie. La responsabile A.C.R. diocesana Giacoma Fazio ha ringraziato tutti per la partecipazione a questo nuovo modo di fare formazione ribadendo che “malgrado tutto ci siamo”, “nonostante tutto ci proviamo”.