A.C.R. – Uscita per visita altari di San Giuseppe 2025

MAZARA DEL VALLO – Sabato 15 marzo 2025 i ragazzi dell’Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo hanno fatto un’uscita per andare a visitare gli Altari di San Giuseppe.

Gli altari, allestiti all’interno della chiesa proprio dedicata a San Giuseppe, sono stati realizzati dalle scuole, associazioni, movimenti, e gruppi cittadini e hanno avuto come tema “San Giuseppe Pellegrino di Speranza”. Anche la comunità Fede e Luce della Parrocchia di Mazara ha allestito un proprio Altare.

Il percorso non poteva che iniziare dalla parrocchia Santa Maria di Gesù. Accompagnati dagli educatori e da alcune mamme i ragazzi hanno attraversato il quartiere Makara e proseguendo per le vie Porta Palermo e Garibaldi immersi nel pieno centro storico si è arrivati in Piazza della Repubblica dove ad accoglierli c’era don Francesco Ingrande che ha accompagnato i ragazzi nella chiesa di San Giuseppe. In chiesa don Francesco ha illustrato una breve storia della vita di San Giuseppe e sono stati spiegati ai ragazzi i vari simboli che compongono l’altare, realizzati con farina, acqua, tanto amore da mani laboriose. Come da tradizione siciliana, al centro dell’altare viene esposta un’immagine di San Giuseppe o della Sacra Famiglia mentre la struttura dell’altare, realizzata in legno, viene addobbata con rami di alloro o di mirto.

L’uscita ha avuto come scopo quello di far capire ai ragazzi l’importanza delle nostre tradizioni che si tramandano da genitori a figli o meglio da nonni a nipoti.

Al rientro i ragazzi hanno potuto ammirare l’altare realizzato in parrocchia Santa Maria di Gesù dalla comunità parrocchiale e poi hanno partecipato alla Messa celebrata da don Francesco Ingrande.