A Campobello l’Altare “di lu Patriarca”: domenica pranzo con 3 Santi e 101 pietanze

CAMPOBELLO DI MAZARA – Anche quest’anno torna a Campobello di Mazara la tradizione dell’altare “di lu Patriarca” (San Giuseppe) promosso dalla Pro Loco di Campobello di Mazara e delle frazioni, col patrocinio del Comune. Per il secondo anno consecutivo nel palazzo Accardi (di proprietà del Comune) viene allestito l’altare in memoria dei coniugi Baldassare Stallone e Girolama Giorgi, mastri d’altare per più di mezzo secolo a Campobello: chiunque, per grazia ricevuta, doveva allestire l’altare a casa chiamava i due coniugi per l’allestimento. Arte, passione e devozione che ora si tramanda grazie all’impegno della Pro Loco che ha chiamato a raccolta gli allievi dei due mastri, Leonarda Gabriele, Vincenzo Luppino e Vita Messana e con la fattiva partecipazione della figlia dei coniugi Stallone-Giorgi, Rosetta e di tante altre donne volontarie. La particolarità dell’altare di quest’anno sta nel disegno del tetto, realizzato con veli da sposa e tovaglie pregiate. «Più di 50 donne di Campobello hanno prestato i loro veli di matrimonio e le tovaglie dei corredi rendendo così l’altare patrimonio dell’intera comunità del paese – ha detto il presidente della Pro Loco, Max Firreri – l’obiettivo è quello di mantenere la tradizione viva senza perdere la memoria, con l’impegno di tramandarla alle nuove generazioni». Insieme all’allestimento dell’altare è stato attivato anche il laboratorio per la preparazione dei pani votivi. L’altare questa settimana rimane aperto per le visite delle scolaresche. Domenica 13 aprile (delle palme), alle ore 11, davanti a palazzo Accardi, don Nicola Patti benedirà le palme e poi i tre Santi sfileranno lungo la via Giuseppe Garibaldi per raggiungere la chiesa madre dove verrà celebrata la santa messa. Al termine i Santi torneranno a palazzo Accardi per il rito della “tuppuliata” e l’avvio del pranzo che durerà sino a sera, dopo aver consumato le 101 pietanze.