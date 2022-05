A Capaci oggi pomeriggio corteo in direzione della casina “No Mafia”

CAPACI – Oggi pomeriggio (21 maggio) dalle 17 in poi un corteo si muoverà da Capaci (appuntamento in via Degli Oleandri davanti il campo comunale) in direzione della casina “NO MAFIA” visibile dall’autostrada, dove, in collaborazione con AMAP, che è proprietaria dell’immobile, si procederà a tinteggiare nuovamente l’iconica scritta realizzata nel luogo da cui fu […]

CAPACI – Oggi pomeriggio (21 maggio) dalle 17 in poi un corteo si muoverà da Capaci (appuntamento in via Degli Oleandri davanti il campo comunale) in direzione della casina “NO MAFIA” visibile dall’autostrada, dove, in collaborazione con AMAP, che è proprietaria dell’immobile, si procederà a tinteggiare nuovamente l’iconica scritta realizzata nel luogo da cui fu innescato l’esplosivo delle bombe che uccisero i magistrati e gli agenti.

A questo momento parteciperanno Vittorio Teresi (magistrato), Salvo Palazzolo (giornalista), Roberto Lipari (comico), Shobha Stagnitta (fotografa, figlia di Letizia Battaglia), Anna Giordano (ambientalista), Cooperativa Geotrans (Catania), Cooperativa La Paranza (Napoli).

La scelta dei testimonial non è casuale e corrisponde ai temi che, proprio a partire dalle lettere della scritta NO MAFIA, saranno oggetto di riflessione: Natura, Occupazione, Magistratura, Arte, Fotografia, Informazione, Arte.