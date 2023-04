A Capaci si presenta il volume “Sicilia da scoprire” di Marcella Croce

CAPACI – Organizzato da BCsicilia, in collaborazione con il Comune di Capaci, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, giovedì 13 aprile 2023 alle ore 17,30 presso il Palazzo Conti Pilo in Piazza Matrice a Capaci, il volume di Marcella Croce “Sicilia da scoprire, borghi, riserve naturali e musei insoliti”. Dopo i saluti di Pietro Puccio, Sindaco di Capaci, di Domenico Caruso, Assessore comunale alla cultura, […]

CAPACI – Organizzato da BCsicilia, in collaborazione con il Comune di Capaci, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, giovedì 13 aprile 2023 alle ore 17,30 presso il Palazzo Conti Pilo in Piazza Matrice a Capaci, il volume di Marcella Croce “Sicilia da scoprire, borghi, riserve naturali e musei insoliti”. Dopo i saluti di Pietro Puccio, Sindaco di Capaci, di Domenico Caruso, Assessore comunale alla cultura, e di Agata Sandrone, Presidente BCsicilia Sede di Isola delle Femmine, è previsto l’intervento di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Sarà presente l’Autrice. Per informazioni: Email segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076. Fb BCsicilia Tw BCsicilia.