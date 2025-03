A Castellammare del Golfo sfilata dei carri allegorici oggi pomeriggio domenica 2 e martedì 4 marzo

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Grande attesa per il carnevale a Castellammare del Golfo dove, dopo 5 anni, tornano le sfilate di carri allegorici oggi 2 marzo ed il 4.

Nelle due giornate di sfilate di domenica 2 marzo e martedì 4 marzo, a partire dalle ore 14 non si potrà transitare con le auto, né sostare, nelle vie interessate dal percorso dei carri, cioè in via Segesta (tratto compreso tra la via Donizetti e la via Vasile), via Vasile, via Crispi, corso Garibaldi e via Marconi.

La partenza della sfilata dei carri allegorici è prevista alle ore 15,30 da via Segesta ed i visitatori potranno lasciare le auto in sosta nello spiazzale dopo il campo sportivo o nelle aree di sosta consentite.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Fausto ricorda che al momento non è attiva la sosta a pagamento in tutte le aree contrassegnate dalle strisce blu.

L’associazione “Sicilia smile”, con il patrocinio del Comune, ha lavorato con grande impegno per realizzare i carri allegorici che riprenderanno temi dei cartoni animati, come i Flinstones, ma anche film noti come i Pirati dei Caraibi.

I carri allegorici saranno accompagnati da gruppi con balli in maschera, spettacoli delle scuole, coreografie delle palestre cittadine ed estrazione di premi per le maschere più belle.

Il duo Calandra & Calandra animerà entrambe le due giornate di sfilate davanti ad una riproduzione del castello cantando “La regina di Casteddammari” un gioioso inno carnascialesco che parla delle bellezze di Castellammare e della sua regina, alludendo ad una sovrana che, secondo il tramandato racconto, si sarebbe immersa in una vasca naturale di scogli nell’attuale piazzale stenditoio.

Lunedì 3 marzo, l’assessorato allo Spettacolo seguito da Mariella Caleca, sempre con l’associazione “Sicilia smile”, ha previsto animazione per bambini a partire dalle ore 16, nella villa comunale regina Margherita, dove ci sarà lo spettacolo di bolle “Eterea” di Agata Leale, una sfilata in costume e la premiazione della maschera più bella.

Nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 marzo. come da richiesta dei dirigenti, tutte le scuole cittadine saranno chiuse, così come gli uffici comunali e saranno effettuati interventi di disinfestazione.