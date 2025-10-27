A Castelvetrano panchina per Mary Bonanno e centro di ascolto in parrocchia

CASTELVETRANO – Una panchina rossa in memoria di Mary Bonanno davanti la parrocchia Maria Ss. Annunziata e un centro d’ascolto per le donne vittime di violenza nella parrocchia Santa Lucia. A Castelvetrano l’associazione “Alleati con te” mette radici: è la prima tappa dopo la presentazione del progetto che la presidente Catia Acquesta ha fatto nella chiesa degli artisti di Roma. Nello spiazzo davanti la parrocchia Maria Ss. Annunziata (Badia) di Castelvetrano è stata scoperta una panchina rossa in memoria di Mary Bonanno, la donna uccisa dal marito Francesco Campagna il 6 giugno scorso. L’uomo, dopo averla accoltellata, si è tolto la vita. Insieme alla panchina è stata scoperta anche una cassetta della posta dove le donne in difficoltà possono lasciare un messaggio d’aiuto. Alla cerimonia, presieduta da don Rino Randazzo, hanno partecipato anche Enza Costa, mamma di Mary Bonanno, il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini e il Vicario del Prefetto di Trapani. A seguire nella parrocchia Santa Lucia, nel quartiere Belvedere, è stato aperto il centro d’ascolto per le vittime di violenza; responsabile del centro sarà Rosy Costa. «Questa stanza è un luogo neutro, riservato, aperto a tutte le donne in difficoltà – ha detto Catia Acquesta – chi è vittima di violenza non può rimanere in silenzio, deve chiedere aiuto». Nella parrocchia Santa Lucia, al termine della giornata, Catia Acquesta ha raccontato la sua storia di vittima di violenza e del percorso intrapreso per “riprendersi” la sua vita e ha moderato un talk al quale hanno partecipato don Leo Di Simone (delegato del Vescovo), fra Volantino Verde (fondatore della comunità dei Piccoli frati e delle Piccole suore di Gesù e Maria), Giulia Martinelli (Commissario di Polizia a Castelvetrano), Antonietta Proietti (vittima scampata alla morte), Rosalia Ventimiglia (assessore comunale) e la stessa Rosy Costa.