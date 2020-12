A Castelvetrano presto uno sportello informativo su rete civica della salute e servizi territoriali di base

CASTELVETRANO – Il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano ha ricevuto in Municipio il riferimento civico della salute Lina Stabile e il coordinatore provinciale della Rete Civica della Salute (RCS) Antonino Miceli. “Ben venga la collaborazione dando una risposta valida sul territorio ai cittadini”, ha affermato il sindaco. “È importante che si superino indifferenza e rassegnazione e che si operi per il maggior coinvolgimento della cittadinanza nelle attività di volontariato e di promozione sociale così da facilitare il miglioramento della Sanità territoriale e regionale”. Su richiesta di Miceli e Stabile il sindaco Alfano si è impegnato per l’apertura di uno sportello informativo sulle attività della Rete Civica della Salute e sui servizi territoriali di base in campo sanitario che sarà gestito in convenzione tra il Comune e la RCS di Castelvetrano.

Nella foto, da sinistra, il Sindaco Enzo Alfano, Antonino Miceli (Coordinatore provinciale RCS), Andrea Giacalone (collaboratore RCS) e Lina Stabile (Riferimento Civico di Castelvetrano).