A causa dell’allerta meteo è stata rinviata al 24 maggio la presentazione del libro di Giacomo Di Girolamo “Matteo va alla guerra”

ERICE – A causa dell’allerta meteo diramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, e della conseguente chiusura delle scuole disposta dal Comune di Erice anche per la giornata di martedì 16 maggio, la presentazione del libro del giornalista Giacomo Di Girolamo “Matteo va alla guerra” – La mafia e le stragi del ’92, è stata rinviata a mercoledì prossimo 24 maggio. L’appuntamento si svolgerà sempre con la tradizionale formula del doppio appuntamento: l’autore incontrerà gli studenti, al Plesso centrale in via Barresi, a Erice Casa santa, alle ore 11.30, e nel pomeriggio, alle ore 18, i lettori e la cittadinanza, alla Libreria Galli Ubik Erice in via Manzoni, a Trapani.