A cento anni dalla morte di Erik Satie, Trapani omaggia il genio eccentrico e innovativo

TRAPANI – Nel centenario della morte di Erik Satie (1866-1925), il Luglio Musicale Trapanese ha reso omaggio al compositore francese che, con la sua ironia dissacrante e le sue intuizioni geniali, ha aperto la strada alle avanguardie del XX secolo, anticipando movimenti artistici emersi solo decenni dopo. Il concerto “Excentric Satie – Il coraggio di precorrere il nuovo“, è andato in scena nell’ambito della 77ª stagione dell’Ente.

Jacopo Taddei al sassofono e Luca Ciammarughi al pianoforte hanno portato sul palco un repertorio variegato, partendo dalle atmosfere rarefatte delle Gymnopédies di Satie per arrivare alle suggestività contemporanee di Brian Eno, passando per Georges Bizet e François Borne, Paul Bonneau, John Cage, Philip Glass e Leonard Bernstein.

Prossimo appuntamento della stagione è il 28 agosto, alle ore 21.00, al Chiostro San Domenico, con il concerto dei Quartango. I biglietti sono acquistabili online sul sito www.lugliomusicale.it, al botteghino all’interno di Villa Margherita o direttamente sul posto il giorno dell’evento, fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità posti. Per informazioni: 0923 29290.