A conclusione della V Settimana della Cultura ieri la premiazione delle scuole partecipanti al concorso su Dante

PARTANNA – Si è conclusa nella giornata di ieri (14 maggio) a Partanna, la V Settimana della Cultura denominata “PARTANNA CELEBRA DANTE”, organizzata dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di offrire alla collettività, e agli studenti in modo particolare, momenti di approfondimento, confronto e riflessione sull’opera dantesca. Un evento incentrato su un ricco programma di iniziative quotidiane, che si sono svolte dall’11 al 14 maggio, in modalità webinar, tra mattina e pomeriggio, e che ieri ha visto il clou con la premiazione degli studenti degli Istituti scolastici della provincia che hanno partecipato al concorso dal titolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle – Parole, suoni e immagini per Dante”.

Intenso e articolato, nei giorni scorsi, il lavoro della giuria tecnica, presieduta dal sindaco di Partanna, Nicolò Catania, riunitasi per esaminare i circa cinquanta elaborati pervenuti dalle scuole di tutto il territorio provinciale. La manifestazione conclusiva di ieri, come tutta la Settimana, si è svolta sulla piattaforma Zoom e ha premiato nove scuole dei tre ordini e gradi d’istruzione, garantendo a tutte le altre un attestato di partecipazione. Una premiazione simbolica, quella di ieri, che sarà concretamente attribuita con la suddivisione di 300, 200 e 100 euro per i primi, secondi e terzi classificati, da spendere in buoni libri o materiale scolastica presso una libreria che verrà successivamente indicata dall’Amministrazione Comunale.

Queste le scuole vincitrici del concorso:

ISTITUTI D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

PRIMO CLASSIFICATO:

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO “IGNAZIO FLORIO” – ERICE CLASSI III – indirizzo accoglienza turistica.

SECONDO CLASSIFICATO:

ISTITUTO TECNICO “G.B. FERRIGNO” – CASTELVETRANO IV A

TERZO CLASSIFICATO:

ISTITUTO TECNICO “G.B. AMICO” – TRAPANI CLASSE III D (indirizzo grafica e comunicazione).

ISTITUTI D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PRIMO CLASSIFICATO:

ISTITUTO “NOSENGO” – PETROSINO

SECONDO CLASSIFICATO:

ISTITUTO “DE GASPERI” – MARSALA

TERZO CLASSIFICATO:

II B ISTITUTO CAPUANA -SANTA NINFA

SCUOLA PRIMARIA

PRIMO CLASSIFICATO:

IC RADICE – PAPPALARDO PLESSO “VERGA” – CASTELVETRANO CLASSE V C

SECONDO CLASSIFICATO:

IC RITA LEVI MONTALCINI-PLESSO “CAPUANA” – PARTANNA CLASSI VC-VD

TERZO CLASSIFICATO:

IC CAPUANA -PLESSO “ROSMINI” – SANTA NINFA CLASSE V B

MENZIONE SPECIALE:

CLASSE 3 D IC RITA LEVI MONTALCINI – PARTANNA

Menzione di merito anche per Veronica Burgarello cui l’Amministrazione regalerà il libro, appena pubblicato, che raccoglie le copertine e gli editoriali dei primi 13 anni di vita della rivista della Valle del Belice, Kleos.

La giuria di merito, presieduta dal primo cittadino, era composta da Vito Chiaramonte, Giovanna Genco, Vito Zarzana e Antonino Bencivinni, docenti, Enza Adriana Russo, insegnante e redattrice di teatro e spettacolo, Max Firreri e Alessandro Quarrato, giornalisti, Eufemia Papalia Forgioni, esperta in comunicazione, e dagli studenti universitari Michele Simplicio, che è stato anche Segretario della Commissione in Giuria, e Teresa Piccione.

Particolarmente soddisfatti il sindaco, Nicolò Catania, e l’assessore alla Cultura, Noemi Maggio, per il grande coinvolgimento delle scuole del territorio, con alunni, dirigenti scolastici e insegnanti referenti che hanno aderito con la presentazione di elaborati di varia natura – il concorso era suddiviso in tre sezioni e consisteva nella rappresentazione grafica, pittorica, artistica, musicale e multimediale dei versi più famosi del Sommo Poeta – suscitando emozioni e intensi momenti di confronto su temi legati anche all’attualità grazie agli spunti forniti dall’opera dantesca.

“E’ stata una settimana ricca e interessante – hanno evidenziato sindaco e assessore – che ha permesso anche a noi di conoscere di più e al meglio la realtà scolastica del territorio e della provincia, l’impegno e il linguaggio dei giovani, che sono la ricchezza del nostro futuro. Li ringraziamo tutti per aver partecipato e ci complimentiamo per l’organizzazione e l’entusiasmo che certamente non disperderemo facendo tesoro di quest’esperienza”.