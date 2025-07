A Custonaci torna “Un Borgo di Libri ed Autori”: la rassegna letteraria tra natura, cultura e stelle

CUSTONACI – Torna anche per l’estate 2025 l’attesa rassegna “Un Borgo di Libri ed Autori – Letture sotto le Stelle”, giunta alla sua settima edizione. Un evento ormai divenuto tappa obbligata per appassionati lettori, turisti e amanti della cultura, che si svolgerà come da tradizione nella suggestiva cornice delle Grotte Mangiapane di Custonaci, uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia occidentale.

Organizzata dal Centro Studi Dino Grammatico, con la cura scientifica di Valentina Pipitone, la manifestazione, che aderisce alla rete dei festival della provincia di Trapani, si svolgerà in quattro serate – tutte alle ore 21.30 – tra la fine di luglio e il mese di agosto, ospitando autrici affermate del panorama letterario contemporaneo.

Si comincia giovedì 31 luglio con Annamaria Zizza e il suo libro “La dolciera siciliana”, una narrazione che intreccia dolcezze, tradizioni e identità. Il 7 agosto sarà la volta di Anna Mallamo, che presenterà “Col buio me la vedo io”. Si prosegue poi il 21 agosto con Veronica Galletta che presenta “Malotempo”. A chiudere la rassegna, il 28 agosto, sarà Rosita Manuguerra con “Malanima”. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero.

La rassegna si conferma, così, non solo come un evento letterario, ma anche come un vero e proprio progetto di valorizzazione culturale e turistica. Fin dalla sua prima edizione nel 2019, infatti, “Un Borgo di Libri ed Autori” ha voluto porre al centro il libro come catalizzatore di un dialogo più ampio tra cultura, paesaggio e sviluppo del territorio. Le Grotte Mangiapane, oggi sotto la competenza del Parco Archeologico di Segesta, non sono solo un luogo di grande fascino naturalistico e storico, ma diventano per l’occasione un palcoscenico naturale, capace di incantare spettatori e autori.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo csdinogrammatico@gmail.com oppure visitare il sito ufficiale csdinogrammatico.it.