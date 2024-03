A Ferrarello il Premio di All Food Sicily “Sindaco del Gusto”

GANGI – Anche il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello tra i premiati della testata giornalistica All Food Sicily che ha dedicato un premio ai personaggi siciliani dell’enogastronomia 2024. Si tratta di uomini e donne che nel corso degli anni, in diversi settori dell’enogastronomia, si sono distinti per il loro operato e sono riusciti a portare in alto il nome della Sicilia riconosciuta terra di eccellenze. Assieme a chef, food manager, bartender, osti, panificatori, pasticceri e pizzaioli.

Due i primi cittadini siciliani premiati, al sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello è andato il premio come “Sindaco del Gusto”.

La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta, ieri (mercoledì 6 marzo) nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, dove sono intervenuti anche l’assessore regionale all’agricoltura Luca Sammartino e l’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo.

Il primo cittadino di Gangi Giuseppe Ferrarello nel commentare il premio ricevuto ha detto: “E’ un importante riconoscimento per me e per Gangi in vista del 2025 quando la Sicilia sarà la Regione Europea della Gastronomia, voglio ringraziare la testata giornalistica Al Food Sicily, il suo direttore responsabile Michele Balistreri, il direttore editoriale Gianni Paternò e Adalberto Catanzaro, Ceo del gruppo editoriale”.