A fuoco due auto in pochi giorni. Denunciati i presunti responsabili

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno deferito 4 persone per il reato di danneggiamento seguito da incendio per due diversi episodi in cui, a distanza di pochi giorni, sono state date alle fiamme due diverse autovetture.

Per il primo caso, verificatosi in Piazza Europa durante l’arco notturno del 30 giugno scorso, i militari dell’Arma, grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza, individuavano i due presunti autori (due pregiudicati del posto di 23 e 33 anni) che, dapprima colpivano l’auto con dei bastoni e, immediatamente dopo, ne cagionavano l’incendio.

Il secondo episodio invece, risalente al successivo 4 luglio, ha riguardato l’incendio dell’auto di un cittadino straniero in via XX Settembre. Anche in questo caso, grazie alle immagini di videosorveglianza, i militari dell’Arma sono riusciti ad identificare i presunti autori (un pregiudicato di 33 anni e un 26enne, con precedenti di polizia).

È obbligo rilevare che gli odierni indagati, nei cui confronti è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini, allo stato, sono solamente indiziati di reato e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di non colpevolezza.