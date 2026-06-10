A Marsala 41enne tenta un furto in abitazione e si nasconde sotto il letto all’arrivo dei Carabinieri. Arrestato

MARSALA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno arrestato in flagranza di reato, un 41enne tunisino per tentato furto in abitazione.

Il 41enne aveva forzato una finestra e si era introdotto in un’abitazione di una contrada marsalese ma una volta all’interno aveva fatto scattare l’allarme antintrusione dell’abitazione.

I militari dell’Arma, impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, intervenivano prontamente sorprendendo l’uomo ancora all’interno dell’abitazione nascosto sotto un letto.

L’uomo è stato tratto in arresto e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di marsala