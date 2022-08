A Marsala, il 16 agosto, V Rassegna ‘a Scurata: Ninni Arini canta “Io sono io… Modugno!”

MARSALA – Martedì 16 agosto alle 19,30 le più belle canzoni di Domenico Modugno, ma anche i suoi sogni, la sua indole ironica, il suo talento che tanto ha ispirato giovani artisti dopo di lui, saranno protagonisti di un concerto che si arricchisce di un’anima intima eppure etnica, nel segno dell’universalità dell’arte. Ad esibirsi sul palco ecosostenibile “Pellegrino 1880”, tra sale, tufo e mare, saranno Ninni Arini, Aldo Bertolino, Giuseppe Angotta e Francesco Virgilio

Un Modugno intimo, eppure ironico, vicino a chiunque abbia un sogno e incredibilmente talentuoso, rivive nel suggestivo tramonto del teatro a mare “Pellegrino 1880” attraverso la voce di Ninni Arini e la musica di Aldo Bertolino, Giuseppe Angotta e Francesco Virgilio. Si intitola “IO SONO IO…MODUGNO!” il concerto che si terrà martedì 16 agosto alle 19,30 nella Salina Genna, nella riserva naturale dello Stagnone, all’interno della rassegna “’a Scurata Cunti e canti al calar del Sole – Memorial Enrico Russo”.

“Io sono io… Modugno – spiega il cantautore Ninni Arini – è uno spettacolo interamente dedicato certamente a Mimmo che non ha bisogno di presentazioni. Insieme ai compagni di viaggio musicisti e amici: Giuseppe Angotta alle chitarre, Aldo Bertolino alla tromba, flicorno e diamonica, Francesco Virgilio alle percussioni e voci etniche, abbiamo messo in musica tutta la nostra esperienza, come di nostra abitudine, per cercare di dare un tocco originale facendo suonare strumenti acustici ed etnici in modo da curare in una chiave più intima gli arrangiamenti di canzoni già conosciutissime. Lo spettacolo ha come fine quello di riuscire ad emozionare l’ascoltatore rendendolo libero di interpretare nel proprio io il significato di ogni singolo brano”.

“Io Sono Io…Modugno! – aggiunge Aldo Bertolino, che ha curato gli arrangiamenti e la direzione musicale – è un concerto originale, un viaggio sulle note delle canzoni di Domenico Modugno che, a partire dalle suggestioni, descrivono la vita di uno dei tanti giovani di provincia pronti, sull’onda del mito, ad affrontare ogni traversia per realizzare il sogno di diventare artisti. Quelle canzoni legate alla Sicilia, ad una terra da lui adottata perché, come gli disse Frank Sinatra: “Fingiti siciliano e conquisterai il mondo!” Lo spettacolo, interpretato dalla voce del cantautore Ninni Arini, applaudito dalla critica più esigente, propone un alternarsi sottile di momenti comici e di alcuni più melanconici, di aspetti gioiosi e di suggestive evocazioni poetiche. Io Sono Io…Modugno! In realtà siamo noi…ogni giorno che passa…noi che desideriamo “Volare” ma che non sempre sappiamo di avere le ali per poterlo fare”.

La rassegna “’a Scurata”, ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C., giunta alla V edizione, si avvale del patrocinio del Comune di Marsala e dell’ARS – Assemblea regionale siciliana.

L’intera rassegna è interamente dedicata all’indimenticabile Enrico Russo che ha dato un eccezionale contributo alla crescita della cultura dell’arte e soprattutto del teatro nel nostro territorio.

Di seguito tutti gli altri spettacoli in cartellone:

19.08.22 Maremostro – Compagnia Teatrale Sipario h. 19,30- biglietti 15 euro zona A – 12 euro zona B

Con 12 canzoni e la band dal vivo l’Ass. Sipario porta in scena la contrapposizione tra il sereno azzurro marenostro e il MAREMOSTRO al largo di Lampedusa che si trasforma in sterminato cimitero per i fratelli migranti africani. Spettacolo scritto e diretto da Vito Scarpitta, pone il quesito dell’identità del nostro Paese non sempre accogliente; “a causa della crisi della società liberista. E gridiamo disperatamente «dov’è l’Italia», quasi stentassimo a trovarla, come i genitori di una fiaba stentano a trovare il figlio in una foresta fitta”.

23.08.22 “L’assedio di Ilio” – h. 19,30- biglietti 15 euro zona A – 12 euro zona B

Replica h. 21,45

Ass. culturale ARCO – Scritto e diretto da Giacomo Frazzitta

Con Chiara Vinci, Alessia Angileri, Sergio La Vela, Giuseppe Frazzitta e Giacomo Frazzitta, costumiste Giusy Curcio e Patrizia Giacalone e Musiche e arrangiamenti di Dario Silvia che si esibirà al pianoforte con Aldo Bertolino (tromba), Gianluca Pantaleo (contrabbasso), Fabrizio Parrinello (Batteria). Direzione musicale di Bettina Gandolfo, Scenografia di Giovanni Falco.

La storia, la poesia di tremila anni fa e le mitiche vicende omeriche si fondono con la libertà della musica Jazz creando un suggestivo ponte che valica tempo e spazio. Ne “L’assedio di Ilio”, scritto e diretto da Giacomo Frazzitta, le gesta degli eroi della conquista di Troia si intrecciano con il centrale ruolo delle donne. “Qui noi aggiungiamo la nostra voce – spiega l’autore –. La scena, dominata da un enorme cavallo, strumento d’inganno e vittoria, ha, come colonna sonora dal vivo, la musica Jazz, simbolo di libertà”. In scena Chiara Vinci e Federico Caruana. Musiche di Dario Silvia.

26.08.22 “…Ed io l’amavo” di Chiara Putaggio con Adriana Parrinello – regia Francesco Stella – h. 19,30- biglietti 15 euro zona A – 12 euro zona B

L’operato, la missione del sindacalista marsalese ucciso dalla mafia nel 1947, Vito Pipitone, ma anche la sua vita personale raccontate dagli occhi di sua moglie, Filippa Di Dia. Un monologo in siciliano, intimo e sincero – scritto da Chiara Putaggio, interpretato da Adriana Parrinello con la regia di Francesco Stella – dove una donna svela cosa c’è dietro il sacrificio di chi crede nella giustizia. Musiche di Gregorio Caimi per cantare l’anima di quella Marsala, all’indomani dalla seconda guerra mondiale e di una famiglia, di una donna, che “amava suo marito”.

30.08.22 Mario Venuti “SOLO” h. 19,30 – biglietto 25 euro

Mario Venuti suona la sua anima “SOLO”, con chitarra e voce. Strumenti che dipingono i 30 anni di carriera dell’artista catanese, di musica italiana che si intinge nel mondo, che con la sua vocalità abbraccia le sonorità brasiliane e sudamericane. Occasione unica di toccare la profonda identità artistica e umana di un musicista secondo cui “il pop è un termine nobile, che unisce Domenico Modugno e Luigi Tenco, Elvis Costello e i Talking Heads, i Beatles e Lucio Battisti”. Immancabili i suoi pezzi storici, ma anche i nuovi successi nell’arrangiamento più puro, quello in cui sono nati, e proporrà inoltre canzoni che del nuovo disco “Tropitalia”.

